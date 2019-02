Roma | la protesta dei delusi del M5s contro Grillo

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...

A Roma la protesta dei gilet arancioni : Gli agricoltori italiani, arrivati da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e Toscana, sono da mesi alle prese con le drammatiche conseguenze del maltempo e delle gelate. Nell'ultimo anno - ...

Roma - tensioni alla protesta dei gilet arancioni a Montecitorio : manifestanti insultano presidente della Puglia Emiliano : Rabbia e momenti di tensione alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma a Piazza Santi Apostoli, dove protestano gli olivicoltori arrivati a Roma da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana, per chiedere decreti d’urgenza e risorse per le gelate che hanno messo in ginocchio l’olivicoltura pugliese e per la xylella, la peste degli ulivi. Un gruppo di manifestanti al grido di “vergogna” ha cercato di forzare il ...

La protesta dei pastori sardi arriva a Roma : 'Non vogliamo elemosina dallo Stato' : pastori sardi in protesta anche davanti a Montecitorio per chiedere un prezzo più equo per il latte ovino. Una delegazione di allevatori partiti dalla Sardegna si è unita alla manifestazione di ...

Roma - la protesta del latte e dell'olio arriva davanti a Montecitorio : L'obiettivo - sostiene la Coldiretti - è garantire un futuro ad un settore strategico per il Made in Italy e difendere il lavoro, l'economia e il territorio. Sono attesi anche rappresentanti ...

Roma - la protesta del latte e dell'olio arriva davanti a Montecitorio : L'obiettivo - sostiene la Coldiretti - è garantire un futuro ad un settore strategico per il Made in Italy e difendere il lavoro, l'economia e il territorio. Sono attesi anche rappresentanti ...

Latte - protesta pastori sardi a Roma : 9.20 Dopo giorni di proteste in Sardegna, la vertenza dei pastori sardi per ottenere un prezzo più equo del Latte di pecora, arriva a Montecitorio. Una delegazione di allevatori sarà quest'oggi davanti a Montecitorio con la Coldiretti nazionale. Il governo ha annunciato un tavolo di filiera il 21 febbraio, al quale per la prima volta prenderanno parte anche i pastori. Nelle ultime settimane il prezzo del Latte ovino ha subito un calo tale da ...

Latte - la protesta allevatori sardi arriva a Roma : Una delegazione dei pastori sarà a Montecitorio con la Coldiretti nazionale. Il Governo annuncia un tavolo di filiera per il 21 febbraio

Perché protestano i pastori sardi? C’entra (anche) il pecorino Romano foto|video : l latte prodotto in Sardegna è la materia prima del pecorino romano, negli anni recenti protagonista di un boom e poi di un flop. La soluzioni a una crisi di sovraproduzione

Roma - nuova protesta - contro i rifiuti - delle 6 organizzatrici del sit in al Campidoglio : «Quanto accaduto è grave, perché si lascia la città senza una guida politica su un tema così cruciale come quello dei rifiuti». A parlare è Emma Amiconi, ieri mattina al Teatro Brancaccino, durante la ...

Stop trivelle - mille ravennati coi caschi gialli a Roma per protestare : Che il mondo dell'energia, dell'industria del gas naturale italiano, dell'impiantistica industriale è vivo, vuole fare sentire la propria voce, vuole testimoniare quale sia l'importanza che ha per il ...

Sindacati in piazza a Roma - Landini : “Governo incontra chi protesta negli altri paesi? Ascoltate questa piazza” : “Se hanno un briciolo di intelligenza, ascoltino questa piazza e aprano un confronto”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini ha rivolto al Governo prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni. “Noi siamo il cambiamento e chiediamo il cambiamento delle politiche del Paese. Noi vogliamo giustizia sociale e chiediamo una cosa molto precisa e cioè che al centro tornino la persona e il ...

Sindacati in piazza a Roma - Landini dal palco : “A chi va a incontrare chi protesta negli altri paesi dico ascoltate questa piazza” : “Se hanno un briciolo di intelligenza, ascoltino questa piazza e aprano un confronto”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini ha rivolto al Governo prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni. “Noi siamo il cambiamento e chiediamo il cambiamento delle politiche del Paese. Noi vogliamo giustizia sociale e chiediamo una cosa molto precisa e cioè che al centro tornino la persona e il ...

Oggi la protesta dei sindacati a Roma : ... per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano ...