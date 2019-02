Ristrutturazione condomini | comunicazione entro il 28 febbraio | come fare

leggioggi

: IN MEMORIA DI VINCENZO D'ANNA Dirigeva dei lavori in diversi cantieri per lavori di ristrutturazione di condomini.… - mausomma : IN MEMORIA DI VINCENZO D'ANNA Dirigeva dei lavori in diversi cantieri per lavori di ristrutturazione di condomini.… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il prossimo 28scade l’appuntamento ormai annuale per gli amministratori dio, per laall’Agenzia delle Entrate, degli importi relativi alle spese dio che andranno a confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata. Laè necessaria per permettere di fruire del bonus sulle ristrutturazioni, sull’econobonus e riguarda anche le spese ammesse al bonus mobili ed elettrodomestici.I dati che dovranno essere comunicati, sono relativi alle spese sostenute nell’anno precedente (2018) dalo con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di. Dovrà ...