Rio de Janeiro | Fognini | Cecchinato e Sonego eliminati all' esordio

ATP Rio de Janeiro – Thiem stracciato da Djere - ko a sorpresa per l’austriaco in Argentina : Laslo Djere batte a sorpresa Dominic Thiem ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro: il numero 8 della classifica mondiale già ko in Argentina Niente da fare per Dominic Thiem al torneo ATP di Rio de Janeiro. Sulla terra battuta Argentina il tennista austriaco si ferma ai sedicesimi di finale, battuto da Laslo Djere. Il serbo in due set, con i parziali di 6-3, 6-3, archivia la pratica e vola agli ottavi di finale. ...

ATP Rio de Janeiro amaro per l’Italia : dopo Cecchinato e Sonego - anche Fognini fuori al 1° turno : ATP Rio de Janeiro, anche Fognini è stato eliminato al primo turno del torneo brasiliano dal giovane talento Auger-Aliassime ATP Rio de Janeiro, dopo Cecchinato e Sonego, anche Fabio Fognini fuori al 1° turno del torneo brasiliano. Il tennista azzurro è caduto sotto i colpi di Felix Auger-Aliassime, giovane canadese in rampa di lancio che ha messo sotto torchio il nostro Fognini, sconfiggendolo agevolmente con un netto 6-2 6-3. Serata di ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Marco Cecchinato ko al primo turno. L’azzurro sconfitto da Bedene in due set : Dopo lo splendido successo nel torneo a Buenos Aires (Argentina), Marco Cecchinato (n.17 del ranking) è costretto a cedere al primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro con il punteggio di 7-5 7-6 (1) contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.83 ATP). Un esito amaro, quello sul rosso brasiliano per il siciliano, in una partita nella quale ha avuto chance per conquistare le frazioni, salvo poi doversi arrendere nelle fasi calde. Bedene affronterà nel ...

ATP Rio de Janeiro - out Sonego e Cecchinato : in campo Fognini per difendere i colori azzurri : ATP Rio de Janeiro, Sonego e Cecchinato sono stati sconfitti al primo turno del torneo brasiliano: adesso scende in campo Fognini ATP Rio de Janeiro, serata iniziata non certo positivamente per i colori azzurri in terra brasiliana. Sonego e Cecchinato sono stati eliminati al primo turno del torneo. Ha aperto la serata proprio Sonego, il quale ha perso 7-6 6-3 contro un ‘terraiolo’ come lo spagnolo Ramos che adesso incontrerà ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma cede al primo turno. L’azzurro sconfitto da Albert Ramos in due set : Niente da fare per il nostro Lorenzo Sonego, impegnato nel primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro è stato sconfitto sul rosso sudamericano con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 dallo spagnolo Albert Ramos in 2 e 30 minuti di partita. Un match molto lottato in cui entrambe le frazioni sono state molto equilibrate e nelle quali la maggior varietà nei colpi dell’iberico ha finito per fare la differenza. Per lui, nel ...

In Italia come a Rio de Janeiro : gli appuntamenti più belli del Carnevale : Il Carnevale è un periodo dell’anno molto amato. I più piccini si divertono a indossare le loro mascherine preferite, girando per le vie della città lanciando coriandoli e stelle filanti, ma anche i grandi si lasciano conquistare da questi trionfi di colori e addobbi che adornano le strade, da esplosioni di musica e festa, che rappresentano una piccola e divertente evasione dalla routine quotidiana. Per tutti coloro che vogliono godere a pieno ...

Rio de Janeiro - nuovo incendio in una scuola calcio : due atleti intossicati : Un altro incendio in una scuola calcio di Rio de Janeiro a tre giorni dal disastro che ha portato alla morte di sette calciatori tra i 14 e i 16 anni e di tre dirigenti del Flamengo . Questa volta è ...

Brasile : gravi alluvioni su Rio de Janeiro - cinque vittime : Giorni di forte maltempo per il sud America, alle prese con una serie di fronti perturbati provenienti dall'Antartide che stanno causando situazioni meteorologiche piuttosto estreme. Dopo le...

10 persone sono morte in un incendio nel centro di allenamento del Flamengo - a Rio de Janeiro : 10 persone sono morte venerdì mattina in un incendio nel centro di allenamento del della squadra di calcio del Flamengo, a Rio de Janeiro, in Brasile. L’incendio è iniziato intorno alle 5 del mattino in un’area del centro sportivo dove

Brasile - stato di crisi a Rio de Janeiro : disastrose inondazioni - frane e venti fino a 110km/h lasciano almeno 5 vittime e un disperso [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Forti piogge in Brasile : strade allagate a Rio de Janeiro [GALLERY] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Rio de Janeiro è la prima capitale mondiale dell'architettura : ... le spiagge di sabbia più belle Notizie Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina Viaggi Febbre dell'oro: la mappa delle riserve in Italia. Ecco dove trovarle Idee di Viaggio ...

L'Unesco premia l'architettura di Rio de Janeiro : A partire dal 2020, L'Unesco avrà ogni anno la propria Capitale Mondiale dell'architettura. E la città scelta per inaugurare questa nuova iniziativa, messa a punto con l'International Union of Architects, è la metropoli brasiliana di Rio de Janeiro, che il prossimo anno avrà l'occasione di conquistare il centro dei riflettori internazionali per presentare i propri progetti urbanistici, presenti e futuri. Secondo L'Unesco, d'altronde, ...

Rio de Janeiro - l’omicidio dell’attivista Marielle Franco e quei legami tra i presunti assassini e il figlio di Bolsonaro : Sin dal principio le indagini sull’omicidio dell’attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco si erano indirizzate verso la zona est della città, in quell’area geografica e criminale dove da anni si verifica un cortocircuito istituzionale, con un intreccio tra politica, imprenditoria e criminalità organizzata. La colpa di Marielle Franco sarebbe stata l’essersi messa di traverso rispetto a una speculazione criminale ...