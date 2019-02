Rilasciato il trailer italiano de ' Il professore e il pazzo' con Sean Penn e Mel Gibson

647KM : Rilasciato il trailer ufficiale del cortometraggio Uxor Film : Uxor Film, la giovane società di produzione audiovisiva romana, ha rilasciato il trailer ufficiale del nuovo cortometraggio 647KM. Ricordiamo la sinossi di 647KM, diretto da Danilo Greco e nato dalla penna di Michele di Vito: Santo (Giancarlo Porcacchia) è un fabbro, ex detenuto, che si trova presso la sua officina quando riceverà la visita inaspettata di Cesare (Alessandro Bernardini). Cesare è disperato ed in cerca d’aiuto, a causa di un ...

Aladdin – Rilasciato un nuovo trailer e rivelato il “Genio” di Will Smith : Da un paio di ore, sull’account ufficiale Disney, è stato rilasciato un nuovo trailer in italiano del remake live-action di Aladdin. In questo nuovo trailer, oltre alla data di uscita fissata per il 22 Maggio 2019, ci viene mostrato per la prima volta il “Genio” interpretato da Will Smith. Oltre alla presenza del Genio della lampada, ci vengono mostrati; Iago, Jafàr, Jasmine, Raja, Abu ed il Tappeto volante. Che ve ne ...

Mortal Kombat 11 : Rilasciato un nuovo trailer del gameplay : Dopo l’annuncio avvenuto le scorse settimane, Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato oggi il nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 11 con Kabal, un ex Dragone Nero diventato Revenant. Noto per la sua velocità fulminea, le letali spade uncinate e la necessità di fare affidamento a un respiratore artificiale per sopravvivere, Kabal è stato riportato in vita come una versione malvagia di sé stesso al ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : Rilasciato un nuovo trailer del titolo : Nella giornata di oggi, Activision ha rilasciato un nuovo entusiasmante trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico per PlayStation sviluppato da Naughty Dog, rilasciato sul mercato nel 1999. L'idea di un remake di questo gioco nasce dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rivisitazione dei primi tre capitoli della serie che ha come protagonista Crash Bandicoot, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e ...

Layers of Fear 2 : Rilasciato un nuovo inquietante trailer : Annunciato verso fine ottobre, da parte di Gun Media e Bloober Team, Layers of Fear 2 si mostra al pubblico con un nuovo trailer raccapricciante. Il primo capitolo aveva come protagonista un pittore, affetto da disturbi mentali, mentre questo secondo capitolo ci racconterà le vicende di un attore affetto da un altra tipologia di disturbo; il tormento e l’ossessione. Grazie a questo nuovo trailer, è possibile dare uno sguardo più ...

Layers of Fear 2 : Rilasciato un nuovo inquietante trailer : Annunciato verso fine ottobre, da parte di Gun Media e Bloober Team, Layers of Fear 2 si mostra al pubblico con un nuovo trailer raccapricciante. Il primo capitolo aveva come protagonista un pittore, affetto da disturbi mentali, mentre questo secondo capitolo ci racconterà le vicende di un attore affetto da un altra tipologia di disturbo; il tormento e l’ossessione. Grazie a questo nuovo trailer, è possibile dare uno sguardo più ...