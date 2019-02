Riciclo plastica | Intesa finanzia progetto Maire Tecnimont

Conserve Italia - meno plastica e più Riciclo : Peso del packaging ridotto per tutti i prodotti, risparmiate 600 tonnellate di plastica all’anno e oltre il 99% degli imballaggi utilizzati completamente riciclabile. Sono alcuni dei risultati di Conserve Italia , contenuti nel settimo Report di Sostenibilità del Consorzio. Nello specifico, le bottiglie di plastica dei succhi Valfrutta, Yoga e Derby Blue ora pesano il 20% in meno . Una variazione quasi impercettibile per i consumatori, ma che si ...

Nasce Biorepack - il consorzio per il Riciclo degli imballaggi in bioplastica : Nasce ‘Biorepack‘, il consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. L’iniziativa, promossa da 6 tra i principali produttori e trasformatori di bioplastiche (Ceplast, Ecozema-Fabbrica Pinze Schio, Ibi plast, Industria Plastica Toscana, Novamont e Polycart) si colloca all’interno del sistema Conai come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in ...