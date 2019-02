Replica La porta rossa 2 | dove rivedere la seconda puntata?

La porta rossa 2 - Replica del 20 febbraio sul sito RaiPlay : Dopo le repliche della prima stagione, La porta rossa è tornata il 13 febbraio con gli episodi inediti della seconda. Le vicende dei primi due episodi, ambientati in una Trieste molto cupa e sempre piovosa, ci hanno mostrato il commissario Cagliostro ancora tra i vivi per scoprire qualcosa di misterioso legato alla figura di Jonas e per assistere al parto di sua figlia. Dopo aver avuto una visione in cui la bambina veniva rapita, il protagonista ...

La Porta Rossa 2 : cast - trama e anticipazioni. Streaming tv e Replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con ...

La porta rossa - Replica del 13 febbraio : 1ª puntata della seconda stagione su RaiPlay : La porta rossa è andata in onda ieri in prima serata su Rai Due con gli episodi inediti della seconda stagione. Leonardo Cagliostro e la sua storia hanno fatto il loro debutto televisivo due anni fa, quando la fiction fu trasmessa sempre dalla seconda rete Rai, ignorando il successo che avrebbe ottenuto. Nella prima stagione, dopo essere stato ucciso ed essere diventato uno spirito, il protagonista ha deciso di non varcare la porta rossa, questo ...

Replica La porta rossa 2 : dove rivedere la prima puntata : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario La seconda stagione de La porta rossa è iniziata con moltissimi colpi di scena. Filip dopo aver trovato il cadavere di un uomo è stato accusato di averlo ucciso. Il ragazzo ha chiesto aiuto a Vanessa (Valentina Romani) che grazie a […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la prima puntata proviene da Gossip e Tv.

«Michelle Hunziker porta la dentiera». La Replica della conduttrice è esemplare : «Ho le ciapèt...» : Michelle Hunziker torna con un video su Instagram. La conduttrice svizzera ha risposto ad alcune illazioni che sarebbe state fatte sul suo sorriso smagliante. Sarebbe nato un tam tam social, dopo le...

Ultima puntata de La Porta Rossa in Replica su Rai2 - trame 30 gennaio e anticipazioni seconda stagione : Leonardo Cagliostro scoprirà il mandante del suo omicidio nell'Ultima puntata de La Porta Rossa? Stasera, 30 gennaio, Rai2 manderà in onda gli episodi conclusivi della prima stagione, con un doppio appuntamento in replica. Tutto è pronto per il lancio del secondo capitolo della serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession, che partirà il prossimo 13 febbraio. Stasera si parte con la replica dell'undicesimo episodio della stagione. Vanessa ha ...

La porta rossa stasera su Rai 2 - Replica episodi 11 e 12 : Anna rivede Leonardo : stasera su Rai Due alle 21.20 saranno riproposti l'undicesimo e il dodicesimo episodio de La porta rossa, con i quali si conclude la replica della prima stagione. Come abbiamo visto, alla fine del decimo episodio, Leonardo ha visto Piras guardare sul computer delle foto scattate prima che lo uccidessero e l'ultima inquadratura ci ha mostrato il corpo senza vita di Raffaele in mezzo alla neve. Negli episodi in onda stasera Paoletto e Stella ...

La porta rossa - stasera su Rai 2 Replica episodi 9 e 10 : Leonardo si avvicina alla verità : stasera alle 21,20 andrà in onda su Rai Due il penultimo appuntamento con le repliche della prima stagione de La porta rossa, la serie tv di successo ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. La trama è un mix di generi: poliziesco, noir e fantasy. Il protagonista é il commissario Leonardo Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, ucciso da un misterioso assassino e divenuto un fantasma che deve risolvere delle questioni in sospeso: ...

La porta rossa - in Replica la terza puntata domenica 20 gennaio : anticipazioni trama : Terzo appuntamento domenica 20 gennaio alle 21.20 su Rai2 con le repliche della prima stagione de La porta rossa, serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi di cui a breve uscirà l’attesa seconda tornata di episodi. Il serial racconta l’insolito percorso investigativo del commissario Leonardo Cagliostro per scoprire il proprio assassino. Colpito alle spalle durante un’operazione anticrimine, infatti, Cagliostro è presente a ...

Terza puntata de La Porta Rossa in Replica su Rai2 con la doppia vita di Cagliostro - anticipazioni 20 gennaio : La Terza puntata de La Porta Rossa svelerà scomode verità su Leonardo Cagliostro? Stasera, 20 gennaio, Rai2 manderà in onda un nuovo appuntamento in replica con la serie di successo con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. In attesa dell'arrivo della seconda stagione a febbraio, la rete ripropone tutti gli episodi in prima serata per rinfrescare la memoria ai fan - e attrarre anche nuovo pubblico. Quanti segreti nasconde il ...