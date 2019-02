Reddito di cittadinanza | ecco gli acquisti che puoi fare e quelli vietati

Milano - senzatetto col Reddito di cittadinanza : Milano, 20 febbraio 2019 - Quattro sportelli comunali per assicurare una residenza anagrafica "fittizia'' a chi è senza casa. Un modo per garantire anche ai senzatetto di poter chiedere e ottenere il ...

Reddito di cittadinanza : Isee 2019 a rischio - mancano i soldi ai Caf : Reddito di cittadinanza: Isee 2019 a rischio, mancano i soldi ai Caf Isee 2019 per Reddito di cittadinanza a rischio? Il Reddito di cittadinanza ha aumentato considerevolmente il lavoro dei Caf. Per i quali i soldi dati non bastano più. La richiesta è di 30 milioni di euro per sbrigare le 2 milioni di pratiche in più rispetto allo scorso anno. Sono infatti più di 8 milioni i modelli Isee da compilare e, in più, da inviare all’Inps da parte ...

Reddito di cittadinanza - super lavoro per i vigili : nel mirino divorzi e cambi di residenza : Accordo M5s-Lega contro le separazioni richieste per beneficiare del sussidio: ci saranno scrupolosi controlli. Il decretone...

Reddito di cittadinanza - ecco la stretta anti-furbi : stop ai cambi di residenza : La maggioranza ha poco più di un mese per approvare il Reddito di cittadinanza. Ancora in prima lettura in Senato, il 30 marzo scade il decretone che regola il sussidio e l'anticipo pensionistico di ...

Reddito di cittadinanza - quali sono le spese che si possono fare e quelle vietate : Presentazione del sito ufficiale e della card del Reddito di cittadinanza. Nella foto, da sinistra: Laura Castelli, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio (Massimo Di Vita) In attesa che anche gli emendamenti e i decreti attuativi vengano messi a punto per avviare definitivamente le procedure di erogazione del Reddito di cittadinanza a partire da aprile, vediamo cosa prevedono i vincoli relativi alle spese ammesse e a quelle vietate nella normativa che ...

Reddito di cittadinanza - diario di una giornata in un centro per l'impiego : «Speriamo che ci danno qualche cosa pure a noi. Ma mica lo so». Scarpe da tennis sfondate, calzettoni rossi, un mozzicone di sigaretta in bocca, due bustone della Despar con «dentro il mio armadio», ...

La disoccupata - lo studente - il pensionato Storie e volti del Reddito di cittadinanza : «Sono avvelenata». Perché? «Io vivo con i miei genitori, sono a carico loro, i miei lavorano. E ho scoperto che per questo motivo non ho diritto al reddito di cittadinanza. Ma ti pare giusto?». Pausa ...

Intesa M5S-Lega contro i furbetti del Reddito di cittadinanza : I furbetti del reddito sono avvisati: se hanno cambiato residenza in fretta e furia, in modo da rientrare nei parametri necessari per ottenere il sussidio, resteranno a mani vuote. Dopo un'altra giornata di rinvii e attese, con l'esame del decretone nell'aula del Senato che slitta al 25 febbraio, Lega e 5 stelle trovano un prima Intesa sulle modifiche da apportare a una delle misure bandiera contenute nel provvedimento. C'è una data, il ...

Decretone - no al Reddito di cittadinanza per chi ha cambiato residenza nel 2018 : Roma - Non accederà al reddito di cittadinanza chi ha cambiato residenza dopo il primo settembre 2018. La modifica al Decretone è uno dei punti su cui M5s e Lega hanno trovato l'accordo durante il ...

Decretone - no al Reddito di cittadinanza : Trovato l’accordo su alcune modifiche: stretta anti-furbetti su finti divorzi e separazioni. Saltano gli incentivi per chi assume colf e badanti

Reddito di cittadinanza - arriva la stretta contro i 'furbetti' del divorzio : arriva una stretta contro i "furbetti" del Reddito di cittadinanza . La commissione Lavoro in Senato ha approvato l'emendamento della Lega che punta a evitare che il divorzio venga usato come ...

Reddito cittadinanza - norma anti-furbetti divorzio : Via libera a un emendamento della Lega al 'decretone' contro i furbetti del divorzio. La proposta prevede che "se la separazione o il divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1 settembre 2018" per poter ottenere il Reddito di cittadinanza "il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale". E' stata approvata, inoltre, una proposta che stabilisce che per richiedere il beneficio i requisiti di ...

Inps senza presidente e stallo su quota 100 e Reddito di cittadinanza : reddito di cittadinanza e quota 100 sono misure che la legge di Bilancio ha varato ma che per entrare in azione devono superare ancora diversi step, come quello del Senato dove le due misure sono alle prese con le proposte di correzione, i famosi emendamenti. A Palazzo Madama sembra che qualcosa si sia arenato, perché la tabella di marcia non sta venendo rispettata. Il via libera della Commissione Bilancio ai capitoli di spesa tarda ad arrivare, ...

Reddito di cittadinanza - saltano gli incentivi per chi assume colf e badanti : Niente sconti per le famiglie che assumono colf e badanti. Non ci sono i soldi. L’emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle e che voleva estendere gli incentivi a chi assume beneficiari del Reddito anche ai datori di lavoro domestico è stata bocciata dalla Commissione bilancio del Senato: non c’era la copertura economica del provvedimento. Di con...