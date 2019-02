Quell' asse tra M5s e Meloni per nazionalizzare Bankitalia

Calcio - Luciano Spalletti : “Quella di Icardi è sempre un’assenza pesante”. Per l’argentino risonanza magnetica negativa : Domani l’Inter giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio: i nerazzurri hanno vinto la scorsa settimana in Austria per 0-1 ed ospiteranno a San Siro il Rapid Vienna per certificare il passaggio al turno successivo. Nella conferenza stampa della vigilia però continua a tenere banco l’affaire Icardi. Così Luciano Spalletti parla dell’assenza dell’argentino, che già a Vienna non ...

Quell'asse tra l'Italia e l'Austria per "spodestare" Frau Merkel : Gli equilibri in Europa possono cambiare. E pure in fretta. L'appuntamento elettorale per le Europee di maggio di fatto segnerà il confine tra la vecchia Europa a trazione tedesca e una nuova Europa ...

Il nuovo Napoli è forte quanto Quello vecchio (se solo segnasse) : Troppi errori sotto porta Non scopriamo l’acqua calda: se non segni, non vinci. E il Napoli oggi non ha vinto “per colpa” dei suoi attaccanti. Mertens si è divorato due gol nel primo tempo, a distanza ravvicinata. E poi Milik, in pieno recupero, ha incredibilmente fallito il gol in scivolata: da solo, lui e la porta, con Lafont ormai fuori causa, su ottimo assist dell’infaticabile Callejon. È questo il gol mancato che resterà nella ...

Il turnaround : tutto Quello che i passeggeri non vedono tra un volo e l'altro : Tutti i "segreti" del cosiddetto "turnaround" in un timelapse firmato Alitalia. Ma facciamo un passo indietro: a cosa si riferisce questa "strana" parola in inglese? Presto detto: Il turnaround di un aeromobile è il tempo di sosta a terra necessario per le operazioni di sbarco dei passeggeri, imbarco dei passeggeri, rifornimento carburante, pulizie, imbarco del catering, carico di bagagli, merce e posta e via dicendo.Ecco, generalmente viene ...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciassettesima puntata del 03/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciassettesima […] L'articolo #QCC – Quelli ...

Reddito e quota 100 - tra le coperture 400 milioni da aumenti delle tasse sui giochi e multe su Quelli illegali : Nuova stretta fiscale sui giochi per recuperare risorse con cui finanziare Reddito di cittadinanza e quota 100. Nel decretone pubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì sera compare un nuovo articolo che aumenta ritenute sulle vincite al Lotto, prelievi sulle slot machine e corrispettivi per i nulla osta all’installazione delle macchinette. Arrivano poi multe fino a 50mila euro per l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa ...

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della manovra I conti del governo e Quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

