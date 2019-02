Quant’è piccola la Juve in Champions League | Allegri e CR7 travolti dall’Atletico Madrid

calcioweb.eu

: #LaPortaRossa2 Cagliostro e la piccola Vanessa mi sciolgono il cuore @LinoGuanciale quant'è bella questa scena, quanta tenerezza - giusy38039379 : #LaPortaRossa2 Cagliostro e la piccola Vanessa mi sciolgono il cuore @LinoGuanciale quant'è bella questa scena, quanta tenerezza - _Piccola__Iena : 'Froben sa quant'è bello l'inverno' Je suis Froben #chilhavisto - Amedeo51237757 : RT @LimongelliCinz1: @01ReMatto La vita va vissuta senza aspettarsi niente da nessuno..viverla al meglio godersi ogni piccola cosa che ci r… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione dellantus allo stadio “Wanda Metropolitano” di. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, lantus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria.è riuscito a trasformare persino l’Atleticodi Simeone, solitamente brutto, rude e cinico proprio come i bianconeri, in una squadra in grado di regalare tratti di calcio spettacolo. E oltre ai due gol, c’è stato quello di Morata in precedenza annullato dall’arbitro per una spinta obiettivamente non molto veemente su Chiellini.AFP/LaPresse Szczesny è stato battuto tre volte nel giro di dieci minuti, e prima Griezmann aveva colpito una ...