Putin:missili Usa in Europa?Rispondiamo

La Russia "non ha intenzione di dislocare per prima" ia corto e medio raggio proibiti dal trattato Inf ma "se gli Usa piazzeranno i loro razzi in Europa" la Russia "risponderà" per proteggere la sua sicurezza nazionale, in modo "speculare e asimmetrico",dato che a finire nel mirino non saranno solo i razzi stessi "ma i centri dove si prendono le decisioni a livello politico". Cosìal Parlamento russo riunito. Parlando della situazione in Russia,ha detto che ci sono 19mln di poveri, che "non possiamo ignorare".(Di mercoledì 20 febbraio 2019)