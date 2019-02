ilfogliettone

: Putin: 19 milioni di russi sono poveri, questo è troppo - - ilfogliettone : Putin: 19 milioni di russi sono poveri, questo è troppo - - askanews_ita : #Putin dice che 19 milioni di russi sono poveri - EOmecs : @matteosalvinimi @agorarai Ma Putin per esempio, e poi non devi ancora quei 49 milioni, liberi sto cazzo! -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Circa 19diin condizione di povertà,". Lo ha detto il presidente russo Vladimirnel suo messaggio annuale alle Camere unite del Parlamento, ricordando i pensionati che non hanno alcuna prospettiva di trovare un lavoro. Secondo Putn in alcune regioni dellaa vige un "contratto sociale" dove "per ciascuno c'è un programma personale di sostegno". Per la difesa delle persone servono misure aggiuntive", ha dichiarato, suggerendo maggiore flessibilità anche per il saldo dei debiti e citando il "microcredito".