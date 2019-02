Psg | le rivelazioni di Neymar | “sono rimasto a casa a piangere per due giorni dopo

sportfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) L’attaccante brasiliano ha parlato dei momenti successivi all’infortunio occorsogli a gennaio, svelando un particolare retroscena Niente ottavi di Champions League per, il brasiliano salterà anche il ritorno del match con il Manchester United per via della riattivazione della lesione al quinto metatarsi subita lo scorso gennaio. Un colpo durissimo da digerire per l’ex Barcellona che, intervenuto ai microfoni di Esporte Espetacular, ha rivelato di aver accusato psicologicamente questa botta: “sonoper due. Questa volta mi ci è voluto più per digerirlo, lo scorso anno mi ero detto ‘dai, acceleriamo, operiamoci presto, dobbiamo arrivare alla Coppa del Mondo’. Non mi ero buttato giù, questa volta invece è stato diverso”.L'articolo Psg, ledi: “sonoper ...