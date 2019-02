Prime foto di Rodrigo de la Serna sul set de La Casa di Carta 3 | la new entry argentina

Britannia - le Prime foto della seconda stagione della produzione originale Sky : Rilasciate le prime, intriganti immagini della seconda stagione di Britannia, la produzione originale Sky in arrivo in autunno. Avvincente dramma storico a tinte fantasy, la serie racconta la cruenta lotta tra le forze dell’impero romano guidato dal generale Aulus Plautius e le tribù celtiche e i Druidi che abitavano la Britannia intorno al 40 d.C., forti di un sistema di credenze e riti mistici che li...

Ecco Xiaomi Mi 9 Explorer Edition nelle Prime foto reali : Il co-fondatore di Xiaomi ha condiviso in rete le prime immagini reali di Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. L'articolo Ecco Xiaomi Mi 9 Explorer Edition nelle prime foto reali proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato - Marek Hamsik in Cina : le Prime foto al Dalian : E' atterrato in Cina dopo circa dieci ore di volo: partenza dalla Slovacchia, poi scalo a Pechino e infine l'arrivo a Shanghai. Per Marek Hamsik , il primo impatto con il Dalian Yifang Football Club è ...

"Gabriele vede da entrambi gli occhi" : da Bagdad le Prime notizie sul fotoreporter Micalizzi - ferito in Siria : I suoi colleghi dell'agenzia fotografica Cesura su Instagram: "Abbiamo parlato con lui, ha confermato che sta bene". Il fotografo Alessandro Sala: "Presto tornerà ad abbracciare sua moglie Ester e le figlie"

Ecco le rarissime immagini di un leopardo nero africano : sono le Prime dal 1909 [FOTO] : 1/7 ...

Michael Schumacher - le Prime foto della nuova casa da 30 milioni di euro a Maiorca : Una tenuta da trenta milioni di euro, con al centro una enorme villa circondata da un bellissimo parco a picco su una delle scogliere di Maiorca. E' la residenza degli Schumacher alle Baleari, quella dove il sette volte campione del mondo di Formula 1 avrebbe trascorso il suo 50esimo compleanno "pre

Marco Pantani anniversario morte : le Prime pagine dei giornali sul Pirata. FOTO : Dal 1994 al 2000, il Pirata ha stregato il mondo del ciclismo. A quindici anni dalla sua morte, vogliamo ricordarlo nelle sue numerose imprese a Giro e Tour, testimoniate dai titoli dei più importanti quotidiani sportivi

Meizu Note 9 svelato dalle Prime immagini : c’è la fotocamera a semaforo : In attesa della sua presentazione, in programma per questo mese, Meizu Note 9 continua ad essere il protagonista di indiscrezioni e anticipazioni varie L'articolo Meizu Note 9 svelato dalle prime immagini: c’è la fotocamera a semaforo proviene da TuttoAndroid.

Chernobyl - le Prime foto della produzione originale Sky e HBO : Col rilascio delle foto di scena dei protagonisti, si mostra per la prima volta Chernobyl, l’attesa produzione originale Sky e HBO in cinque episodi su Sky a maggio ispirata alla tragedia senza precedenti del 1986. Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall’uomo raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l’Europa da un disastro inimmaginabile, quello nucleare nell’Unione...

Le Prime foto della demolizione del Ponte Morandi : È ufficialmente cominciata ieri, ma oggi il primo troncone è stato calato a terra dopo essere stato tagliato

Trono di Spade - le Prime foto dell'ottava stagione (su Sky Atlantic ad Aprile) : Dopo mesi di riserbo assoluto e poco dopo il rilascio del primo, affascinante quanto criptico teaser trailer, vengono diffuse oggi le prime immagini dell’attesissima ottava stagione de Il Trono di Spade, che debutterà in esclusiva su Sky Atlantic in contemporanea con la messa in onda americana nella notte fra il 14 e il 15 aprile. Appaiono nelle prime foto tutti i protagonisti dei nuovi sei episodi (ma vale la pena dire chi?), ...

Game of Thrones - ecco le Prime foto ufficiali dell’ottava stagione : Game of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali dell'ottava stagioneGame of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali dell'ottava stagioneGame of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali dell'ottava stagioneGame of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali dell'ottava stagioneGame of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali dell'ottava stagioneGame of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali dell'ottava stagioneGame of Thrones, ecco le nuove foto ufficiali ...

Prime foto di Game of Thrones 8 tra Jon e Daenerys alleati e Cersei sola contro tutti : Le Prime foto di Game of Thrones 8 sono arrivate. HBO ha condiviso alcuni scatti dall'ottava e ultima stagione della serie, che ovviamente non anticipano nulla ma mostrano solo alcuni dei protagonisti. Le immagini sono state precedute da diversi teaser trailer - quello più criptico riguarda Jon, Sansa e Arya nella cripta di famiglia - inclusa una clip che mostra l'arrivo di Daenerys a Grande Inverno. Le Prime foto di Game of Thrones 8, però, ...

Spuntano 4 animoji con iOS 12.2 beta 2 il 5 febbraio : le Prime foto : Emergono oggi 5 febbraio alcuni interessanti dettagli per quanto riguarda l'aggiornamento iOS 12.2, a quanto pare non così lontano dalla distribuzione definitiva se consideriamo la disponibilità della beta 2 per gli sviluppatori. La scorsa settimana sono emerse le prime indicazioni su iOS 13, come avrete notato dal nostro articolo soprattutto dal punto di vista della compatibilità coi vari iPhone ed iPad in circolazione, ma è inevitabile che ...