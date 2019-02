Primavera | il Torino vince la Supercoppa contro l' Inter

Primavera - il Torino si aggiudica la Supercoppa : Torino - Il Torino Primavera si aggiudica la Supercoppa, la seconda dopo quella del 2015, battendo ai rigori i pari età dell' Inter al termine di una combattutissima partita. I granata di mister ...

Inter e Torino si giocano la Supercoppa Primavera : gara live su Sportitalia : Grande appuntamento domani sulle frequenze di Sportitalia con la Supercoppa Primavera Tim Inter-Torino. La partita dello stadio Breda di Sesto San Giovanni sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) con un ricco studio pre-gara che comincerà dalle 17,30 e accompagnerà […] L'articolo Inter e Torino si giocano la Supercoppa Primavera: gara live su ...

Primavera : Juventus-Torino - diretta dalle 13 : TORINO - Oggi alle 13 andrà in scena a Vinovo il derby Primavera tra Juventus e Torino . I granata sono terzi in classifica a +7 sui bianconeri sesti. Per entrambe le squadre la stracittadina di oggi ...

Meteo Torino - Primavera in anticipo in Piemonte : +20°C e zero termico a 3000metri : Primo ‘assaggio’ di primavera in Piemonte, con massime vicine ai 20 gradi in pianura e collina, zero termico a quota 3.000. Le condizioni Meteo- avvisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono favorevoli all’aumento del rischio di valanghe di neve bagnata. Oggi alla stazione Meteo Arpa di Saliceto (Cuneo) massima di 18.8 gradi, a Verolengo (Torino) 17.9, a Front Canavese 17. Nel centro di Torino il ...

Coppa Italia Primavera : l'Atalanta batte il Torino - colpo Fiorentina in casa Inter : Pomeriggio di bel calcio giovanile, con le gare di andata delle due semifinali della Coppa Italia Primavera che mettevano di fronte alcune delle migliori espressioni della categoria. Atalanta-Torino e ...

DIRETTA TORINO PALERMO Primavera / Risultato finale 4-0 : tris di Petrungaro e il solito Millico - show granata! : DIRETTA TORINO PALERMO PRIMAVERA, Risultato finale 4-0: con un secondo tempo straripante i granata tornano al primo posto della classifica di campionato.

Diretta Torino Palermo Primavera/ Risultato live 0-0 - info streaming : Santoro colpisce la traversa! : Diretta Torino Palermo Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata del campionato Primavera 1

Altro che Burian - al Nord “esplode” la Primavera con un caldo Foeh : la temperature schizza a +20°C in Liguria e +17°C a Torino [LIVE] : Altro che “Burian”: mentre tanti siti continuano a vendere fumo sull’Inverno prospettando scenari freddi particolarmente estremi, la stagione prosegue all’insegna del caldo secco su tutto il Nord e in modo particolare al Nord/Ovest dove non cade una goccia d’acqua (ne’ tantomeno di neve) da metà Dicembre e le temperature si mantengono di gran lunga superiori alle medie del periodo. Oggi sembra già Primavera un ...

Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live ottavi : tocca a Fiorentina - Juventus e Torino! : Risultati Coppa Italia Primavera: Diretta gol live score delle cinque partite che concludono il programma degli ottavi di finale del torneo.

Diretta Atalanta Torino Primavera / Risultato live 2-3 - streaming video e tv : pioggia di gol a Zingonia! : Diretta Atalanta Torino Primavera streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 12giornata , oggi 15 dicembre, .

Diretta Atalanta Torino Primavera/ Streaming video e tv : quale risultato nello scontro di testa? - Primavera 1 - : Diretta Atalanta Torino Primavera Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita, 12giornata , oggi 15 dicembre, .