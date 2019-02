Porta in grembo per 13 anni il feto gemello del figlio dato alla luce | 53enne salvata dai

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Nel brindisino, una donna ha rischiato la vita perché ha avuto inunper ben 13. È accaduto a Francavilla Fontana, a quanto riferisce Lo Strillone News: ilè la gemellina mai nata del suo quarto, venutonel 2005 con un parto cesareo. Lanon si è mai ripresa dal tutto da quel parto, ma non ha mai fatto dei controlli appropriati a riguardo. Fino all'anno scorso, dopo un ricovero d'urgenza in ospedale.La donna è una bracciante agricola. Si è accorta di essere incinta per la quarta volta dopo essere svenuta al lavoro, durante la raccolta delle fragole. Nel parto ci sono state delle piccole complicazioni - il bimbo non si è girato dal lato giusto, quindi si è dovuto ricorrere al cesareo - ma,fine, sembrava tutto in ordine. Il bambino era sano.La madre, però, non è ...