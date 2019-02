Plenaria bis | è attesa per il futuro dei diplomati magistrale

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) In data 20 febbraio, come noto da tempo, il Consiglio di Stato si è riunito in Adunanzaper discutere nuovamente del caso dei. Ricordiamo che oggetto della questione è la rivendicazione del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Diritto "bocciato" dai giudici della precedente, la cui decisione era stata resa nota il 20 dicembre 2017. Cosa si prospetta ora da questabis?Quando si conoscerà il responso Tramite un post su Facebook, il CoordinamentoMagistrali Abilitati, ha fatto sapere alcune ore fa che la discussione è durata solo 45 minuti, precisando anche che i giudici di Palazzo Spada hanno declinato una prima richiesta di rinvio. Gli stessi esponenti del predetto coordinamento hanno chiuso il comunicato parlando di "verdetto attesissimo e per nulla scontato". Ma quando si conoscerà? Come precisato dai ...