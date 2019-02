Pisa | tragico schianto frontale | Marina muore a 47 anni al volante della sua auto

fanpage

: LA NAZIONE #Pisa: Tragico scontro frontale: muore una 47enne - La Nazione - PisaConnection : LA NAZIONE #Pisa: Tragico scontro frontale: muore una 47enne - La Nazione - Nazione_Pisa : Tragico scontro frontale: muore una 47enne - La Nazione - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Tragico incidente, muore una giovane donna -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La vittima delloPieragnoli di Rosignano Marittimo, era alsua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altrache percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.