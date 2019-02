Piazza Affari | brillante l' andamento di Hera

Piazza Affari : andamento rialzista per Mondadori : Scambia in profit il gruppo editoriale , che lievita dell'1,94%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Pirelli : Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Pirelli rileva un allentamento della curva ...

Partenza in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 21% : Roma, 20 feb., askanews, - Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna infatti lo 0,21%, a 20.270 punti.

Partenza in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 21% : Roma, 20 feb., askanews, - Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna infatti lo 0,21%, a 20.270 punti. 20 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.000 punti - 20 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 20.000 punti. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda

Piazza Affari : brillante l'andamento di Geox : Seduta positiva per l' azienda delle scarpe che respirano , che avanza bene dell'1,93%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Borse deboli - Piazza Affari arretra. Spread in rialzo a 268 punti : Le principali Borse europee chiudono la seduta in ordine sparso con Piazza Affari che si colloca tra le peggiori penalizzata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. A ciò si ...

Mercati deboli. Piazza Affari sul fondo : Le principali borse europee chiudono la seduta in ordine sparso con Piazza Affari che si colloca tra le peggiori penalizzata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. A ciò si ...

Luigi Di Maio altro disastro : industria a picco - Piazza Affari in rosso e spread alle stelle : Dopo un'apertura contrastata, con il Ftse Mib in lieve calo, Piazza Affari è peggiorata a metà mattina cedendo lo 0,87% a 20.156 punti. A pesare sul listino di Milano, il peggiore tra le piazze europee, è l'aumento dello spread, balzato a 274 punti dopo un avvio a 264 e i pessimi dati sull'industria

Piazza Affari : profondo rosso per Cementir : Aggressivo ribasso per la società cementiera , che passa di mano in perdita del 2,86%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cementir mantiene ...

Piazza Affari : nella bufera Rai Way : Ribasso scomposto per Rai Way , che esibisce una perdita secca del 2,48% sui valori precedenti. Il movimento di Rai Way , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap ...

Borse deboli - dati industria pesano su Piazza Affari. Giù le banche : Le Borse restano vicine ai livelli della vigilia, con movimenti ridotti ma Milano perde bruscamente terreno dopo i dati sull'andamento di fatturato e ordini all'industria a dicembre. In risalita anche lo spread BTp/Bund...

Piovan - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Brillante rialzo per Piovan , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, ...

Piazza Affari : risultato positivo per El.En : Balza in avanti il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%. L'...