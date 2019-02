Perché gli altri Paesi ' guadagnano' indebitandosi a breve e l' Italia no

Isola dei Famosi 2019 : la moglie di Riccardo Fogli vola in Honduras. Perché? : Il comunicato stampa, diramato oggi, in occasione del sesto appuntamento dell'Isola dei Famosi 2019, in onda, domani sera, mercoledì 20 febbraio 2019, recita che "mentre Riccardo Fogli si trova in Honduras, in Italia si vocifera sul suo matrimonio e su alcuni presunti tradimenti da parte della moglie Karin Trentini che sbarca sull’Isola per dire la sua verità".prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: la moglie di Riccardo Fogli vola in ...

I genitori di Renzi agli arresti domiciliari : Perché la decisione è stata presa e Perché proprio poco prima del voto su Salvini : "Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali". Matteo Renzi ha utilizzato la sua newsletter per commentare la vicenda degli arresti domiciliari disposti nei confronti dei suoi genitori, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. La misura, considerata "un'esagerazione" dagli avvocati difensori della coppia - accusata di bancarotta fraudolenta - è stata resa nota poche ...

Carlo Conti : "Claudio Baglioni tris a Sanremo? Perché no!" : Già circolano in questi giorni diverse ipotesi sulla conduzione del Festival di Sanremo 2020 . Il direttore di Rai Uno Teresa De Santis più volte ha parlato di una conduzione corale, senza escludere ...

L'Eredità - altro terrificante sospetto sulla Rai : 'Perché Gaetanino non vince alla ghigliottina' - da matti : Otto puntate da campione per Gaetanino a L'Eredità . Otto puntate senza però mai vincere al gioco finale de La Ghigliottina . Un campione incompleto, insomma, quello che anima il quiz pre-serale ...

L'Eredità - altro terrificante sospetto sulla Rai : "Perché Gaetanino non vince alla ghigliottina" - da matti : Otto puntate da campione per Gaetanino a L'Eredità. Otto puntate senza però mai vincere al gioco finale de La Ghigliottina. Un campione incompleto, insomma, quello che anima il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Un campione che non piace granché al pubblico ma che, con discreta evi

Trento - campagna no-vax paragona bimbi vittime della Shoah agli esclusi dalle scuole Perché non vaccinati : Unanime la condanna da parte del mondo politico locale. Il consigliere comunale M5s Andrea maschio, che parla di "oltraggio e spregio della storia", ha chiesto al sindaco di Trento di vietare la ...

Rapiscono il figlio dalla comunità Perché non riconoscono lo Stato : arrestati : Un uomo e una donna di Torino sono stati condannati a cinque anni e due mesi di carcere. Aderendo a un movimento complottista chiamato Popolo Unico, hanno rapito uno dei loro figli affidato a una comunità.Continua a leggere

Studentessa bullizzata Perché femminista - i compagni con gli striscioni a scuola : "Stanchi di stare zitti" : È una storia di bullismo, quella che arriva da San Giovanni Rotondo: Angelica Placentino ha 18 anni e frequenta l'istituto magistrale dove diventa rappresentante d'istituto. E' a questo punto che i suoi hater si scatenano, trovando la reazione dei compagni

Studentessa bullizzata perchè femminista - i compagni con gli striscioni a scuola : "Stanchi di stare zitti" : È una storia di bullismo, quella che arriva da San Giovanni Rotondo: Angelica Placentino ha 18 anni e frequenta l'istituto magistrale dove diventa rappresentante d'istituto. E' a questo punto che i suoi hater si scatenano, trovando la reazione dei compagni

Perché i genitori di Matteo Renzi sono agli arresti domiciliari : sono bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti i reati contestati al padre e...

Matteo Renzi : “Provvedimento assurdo. Fango sulla mia famiglia Perché ho fatto politica” : Lo choc è tale che tranne i pasdaran sono pochi i Renziani pronti a scommettere ancora su un nuovo orizzonte politico, «il nuovo partito ieri è finito, la rinascita è azzoppata», dicono sommessi i più sinceri. ...

Gabanelli : quanto danaro hanno da parte gli italiani - e Perché in questa fase non lo toccano : Fermi sul conto corrente 1371 miliardi di euro, +32 mld rispetto al 2017,. Chi ha poco risparmia, chi ha molto non investe. Lo stesso fanno le imprese che a fine 2018 tenevano immobilizzati circa 340 ...

Fano - si sveglia ricoperto di sangue e con le ossa fratturate ma non sa Perché : Un uomo di 40 anni proveniente da Fano è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore di Pesaro a causa di alcune fratture su braccia, gambe e bacino. L'episodio risale allo scorso venerdì, quando la madre ha ritrovato il figlio sul letto in condizioni pessime. Il signore abita a casa ancora con i genitori ed erano circa le 5 di mattina quando la madre è stata richiamata dal lamento di suo figlio e si è subito precipitata a vedere cosa stesse ...

Fano - si sveglia con traumi - fratture e coperto di sangue - ma non sa Perché : è mistero : Il 40enne è stato trovato a letto dalla madre in stato di incoscienza. Sul corpo presenta diverse fratture (bacino e spalle rotti) ma nessun livido. Da venerdì è ricoverato all'ospedale di Pesaro e sostiene di non ricordare nulla. I medici escludono il pestaggio o un salto nel vuoto (per scelta deliberata). L’ansia dei famigliari: "Vogliamo sapere anche noi cosa è successo"Continua a leggere