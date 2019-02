Per me la mozione Martina è finita Lo sfogo di Matteo Richetti con i suoi

Tav - intesa Per mozione Lega-M5s : 'Ridiscuterne integralmente il progetto' : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari. 'Con riguardo alla linea ad ...

Tav - mozione M5s-Lega : l'oPera va ridiscussa - Sergio Chiamparino : mettono una pietra tombale : La Tav va ridiscussa. E' quanto prevede la mozione di maggioranza a firma M5s-Lega che sarà presentata giovedì alla Camera. Il governatore del Piemonte sostenitore della tratta Torino-Lione commenta ...

Tav - accordo Lega-M5s ma solo Per prendere tempo : la mozione alla Camera ricalca il contratto di governo : Hanno trovato l’accordo ma il documento che depositeranno alla Camera non è molto diverso da quello che era già previsto dal contratto di governo. In pratica una manovra per prendere tempo quella della Lega e del Movimento 5 stelle, come spiegano alle agenzie di stampa fonti della maggioranza, in attesa che l’esecutivo non prenderà una decisione. Nel frattempo, dunque, la mozione che i 5 stelle e il Carroccio metteranno in votazione ...

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" Per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

Una mozione Per difendere il futuro dell'agricoltura - un referendum Per proteggere le api : C'è un probabile cancerogeno come il glifosato, un neurotossico come il Chlorpyrifos che può ridurre il quoziente intellettivo dei bambini, o il neonicodinoide nemico degli insetti impollinatori Imidacloprid. Sono tre delle sostanze più frequentemente rinvenute nelle acque di superficie e sotterranee, nonché negli alimenti campionati in Italia.Nemici invisibili che, come ci dice la nuova edizione del dossier "Stop ...

ImPeria - mozione anti-aborto : la replica di APertamente. 'La Legge 194 difende il diritto di libera scelta' : Che ne sappiamo di quello che ha potuto vivere, o vive, una donna che decide di abortire? Il problema di alcune associazioni cattoliche è voler imporre a tutti la propria visione del mondo, ...

Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più : la commozione Per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio : Ornella Vanoni commossa ad Ora O Mai Più per il duetto di Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio Ornella Vanoni non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta di Ora o mai Più. Ospite della puntata del 16 gennaio, insieme a Patty Pravo, è stato Gigi D’Alessio che come di consueto duetta con tutti […] L'articolo Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più: la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio proviene da ...

Amianto - Piemonte : presto bando da oltre 2 mln di euro Per la rimozione : Sarà presto al via in Piemonte un bando per assegnare oltre due milioni di euro ai Comuni per la rimozione dell’Amianto. Lo ha deciso la Giunta Chiamparino, che nella riunione di oggi ha approvato i criteri per l’assegnazione. Lo stanziamento totale sara’ di due milioni e 50 mila euro, per gli anni 2019 e 2020. Sara’ data priorita’ agli interventi su immobili di proprieta’ comunale, favorendo la bonifica degli ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Un emozione particolare gareggiare in casa. SPero di regalare un gran risultati ai tifosi” : Cogne attende con ansia la tappa di Coppa del Mondo in programma nel week-end in arrivo sulle nevi ai piedi del gran Paradiso in uno dei posti più belli d’Europa. Federico Pellegrino è pronto all’abbraccio affettuoso della propria gente, degli amici veri, quelli di sempre e dei semplici tifosi che avranno la possibilità di vederlo da vicino e di godersi lo spettacolo dal vivo. Pellegrino, reduce dall’ottimo secondo posto di ...

Spazio - Esa Per la prima volta a Palazzo Chigi dopo la rimozione di Battiston dall'Asi - il dg Woerner : 'Incontro positivo - avanti con i ... : ' Con la Legge 11 gennaio 2018, n.7 - ricorda infine Palazzo Chigi - che conferisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle ...

Cardi B in lacrime Per l’emozione sentendo la figlia dire ‘mamma’ Per la prima volta : Cardi B domenica sera , dopo essere tornata a casa dai Grammy Awards, dove ha ricevuto 5 nominations e un Grammy per “Migliore Album Rap” facendo la storia come la prima donna in assoluto a vincere questa categoria con il suo ultimo album “Invasion of Privacy”, ha sentito sua figlia Kulture per la prima volta dire “mamma”. Cardi B si emoziona sentendo la figlia dire mamma per la prima volta Cardi B , in lacrime per l’emozione, è riuscita a ...

Manuel Bortuzzo : 'Che emozione i nuotatori che tifano Per me - ora mi ispiro a Bebe Vio' : Manuel Bortuzzo non si arrende: nonostante uno sbaglio di persona, costatogli l'utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano non sembra mostrare segni di ...

Una Bartoccini suPer stende il Martignacco Nella prima gara della Pool Promozione le magliette nere fanno valere la loro classe : La cronaca Fabio Bovari manda in campo Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli schiacciatori ricevitori; al centro Luisa Casillo e Giulia Kotlar mentre il ...

