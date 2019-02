Per cosa sarà ricordato alla fine Karl Lagerfeld

Sarri e il Chelsea - cosa c'è dietro alla crisi profonda del sarrismo - e Perché gli inglesi lo detestano - : E questo fa tutta la differenza del mondo. C'è chi è convinto che l'ostilità sempre più forte verso Sarri sia in parte dovuta anche al fatto che è italiano, cioè straniero. È così? Qualche sospetto c'...

Si sveglia nel suo letto con le ossa fratturate ma nessuno sa Perché : cosa è emerso dagli esami : Lui non ricorda nulla, i familiari che erano in casa e i condomini non hanno sentito alcun rumore strano. Il giallo di Fano...

Juventus - Khedira fermo Per problemi al cuore : che cosa è l'aritmia atriale : La Juventus è a Madrid. Senza Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non è partito per la trasferta che vedrà i bianconeri affrontare l’Atletico nella gara di andata degli ottavi di Champions League, il 20 febbraio, a causa di un mancamento avuto nella mattinata del 19. Dai primi accertamenti pare che il giocatore abbia avuto un episodio di aritmia atriale, un comunicato atteso nelle prossime ore farà più ...

Il demonio è cosa troppo seria Per giocarci. Ma anche Per strumentalizzarlo : Il nostro paese merita una classe politica che parli dei problemi per comprenderli e per risolverli. Non per utilizzarli in un 'per me o contro di me' suicida.

Legge 104 : abuso agevolazioni e Permessi - cosa succede ai beneficiari : Legge 104: abuso agevolazioni e permessi, cosa succede ai beneficiari abuso Legge 104, quali sono le condanne L’abuso dei permessi Legge 104 è una pratica scorretta che fa il lavoratore sia nei confronti del suo datore, sia nei confronti dell’Inps che paga i giorni di permesso retribuito. La scorrettezza, inoltre, è anche nei confronti dei colleghi di lavoro i quali si trovano a dover caricare sulle loro spalle il lavoro lasciato in sospeso ...

Contributi figurativi Inps : cosa sono e come si utilizzano Per la pensione : Contributi figurativi Inps: cosa sono e come si utilizzano per la pensione Calcolo Contributi figurativi Inps: come funziona l’ accredito cosa sono i Contributi figurativi Inps e come si utilizzano per la pensione? Brevemente possiamo definirli come dei Contributi che vengono accreditati gratuitamente a carico dei lavoratori pubblici e privati con riferimento a periodi in cui sia avvenuta un’interruzione o una riduzione dell’attività ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Tapiro d’Oro Per Wanda Nara - la moglie di Icardi ermetica davanti a Staffelli : “non so cosa dire” [VIDEO] : Wanda Nara riceve l’ennesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, la Wags parla a stento con l’inviato di Striscia La Notizia Non è il primo Tapiro d’oro per Wanda Nara, ma è sicuramente il più ‘pesante’. Dopo la polemica che ha coinvolto Icardi e la fascia da capitano dell’Inter, la Wags si è espressa a stento sull’argomento, lasciandosi andare alle lacrime solo a ‘Tiki Taka’. La ...

Tiberio TimPeri “incavolato” a La Vita in diretta : ecco cosa è successo : La Vita in diretta: Tiberio Timperi e l’amaro commento per la truffa all’anziana signora Tra gli argomenti dell’ultima puntata de La Vita in diretta (in onda lunedì 18 febbraio) c’è stato quello delle truffe, nello specifico si è parlato dei sempre più frequenti inganni nei confronti delle persone anziane. Dopo aver aperto la trasmissione come […] L'articolo Tiberio Timperi “incavolato” a La Vita in ...

J-Ax sulla rottura con Fedez : 'Non ne parlo - non Perché ci sia qualcosa di male' : Tra i misteri legati al mondo del gossip vi è sicuramente quello che ruota intorno alla tanto chiacchierata separazione tra Fedez e J-Ax che, dopo una proficua collaborazione, hanno scelto di dirsi addio definitivamente, lasciando senza parole i tantissimi fan che ancora si chiedono quale sia il motivo di questa decisione spiazzante. I due, nel corso di questi mesi, hanno sempre cercato di glissare sull'argomento, senza mai esporsi più di tanto ...

Voto M5S su Salvini - rivolta iscritti Per Rousseau in tilt : 'Fate qualcosa' : Monta il malumore tra gli iscritti M5S per la piattaforma Rousseau in tilt nel giorno del Voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini , in merito al caso Diciotti . 'Sono ...

Voto M5S su Salvini - rivolta iscritti Per Rousseau in tilt : 'Fate qualcosa' : Monta il malumore tra gli iscritti per la piattaforma in tilt nel giorno del Voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di , in merito al caso . 'Sono passate quasi 5 ore e ancora molti di noi ...

Apex Construct viene scambiato Per Apex Legends e fa boom di vendite : ecco cosa è successo : Era il 4 febbraio 2019 quando Apex Legends è stato prima presentato al mondo e poi immediatamente lanciato sul mercato. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di un Battle Royale realizzato dagli stessi autori della saga di Titanfall. E ambientato nello stesso universo. Pubblicato dal colosso Electronic Arts su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo di Respawn Entertainment può essere scaricato gratis e presenta acquisti in-game. ...

C'è posta Per te - Michael fa impazzire tutti : ma su Instagram spunta qualcosa di strano : FUNWEEK.IT - C'è posta per te è tornato, dopo lo stop dovuto a Sanremo, ad essere il programma di intrattenimento più visto della prima serata: complici gli ospiti di Maria...