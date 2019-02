Pasticcera a Londra “In Italia lavoravo 10 ore al giorno | non arrivavo a mille euro Qui

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) “Qui in meno di due anni ho ottenuto una posizione che innon avrei raggiunto neanche in dieci”. Parla in modo schietto Elisa Vesperini, giovanedi 25 anni. Gli ultimi due li ha passati nella capitale inglese dove lavora come supervisor in un rinomato hotel 5 stelle. “Inanche più di dieci ore alma alla fine dell’anno mi rimaneva poco per costruirmi un futuro”. Eppure lei una possibilità al suo Paese l’aveva data. “Ho sempre pensato che con l’impegno e il sacrificio si potesse trovare una strada anche da noi”. Ma la sua dedizione non è bastata. Dopo un periodo di formazione a Perugia aveva fin da subito trovato un lavoro in una pasticceria vicina al centro. Partendo con un tirocinio di seicentoche è durato un anno, era riuscita a ottenere un contratto a tempo determinato. “Ma con gli straordinari spesso non...