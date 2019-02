Pass disabili mai restituiti dopo i decessi | ne mancano 200mila

Magenta - Pass disabili scaduto alla fine del 2018 e l'agente lo multa : Magenta , Milano, , 19 gennaio 2019 - Si è detto avvilito e mortificato di vivere in un paese dove le regole scritte valgono più della coscienza. Lui è un cittadino di Garbagnate Milanese che l'altro ...

I diritti dei Passeggeri disabili che viaggiano in autobus : I diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono entrati in vigore nel 2013 con il Regolamento (CE) n. 181/2011. Di seguito i diritti fondamentali riconosciuti a chi utilizza l’autobus in UE indipendentemente dalla distanza percorsa: condizioni di trasporto non discriminatorie; accesso per le persone con disabilità e a mobilità ridotta; norme minime in materia di informazione dei passeggeri, prima e durante ...

Sesso e disabilità - ultimo atto. Dal vostro inviato nel ‘paradiso della Passera’ è tutto : Allarme rosso, allarme rosso: con questo si chiude il poker di post dedicati al “paradiso della passera”. Ne sono consapevole, se fossimo a teatro sentirei già i vostri “bu”, ma a questo bisognava arrivare: perché gli argomenti sono come gli ospiti, dopo qualche pubblicazione puzzano. E poi non voglio rimanere imprigionato in un solo argomento: già sono prigioniero del mio corpo, almeno mentalmente lasciatemi libero. Inoltre non si penetrerà in ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è Passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...