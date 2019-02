Panini – 5 figurine extra per la raccolta “Calciatori 2018-19” | da Milik a Piatek | fino

Intesa Sanpaolo e Panini ancora insieme : le figurine prima moneta di scambio : Intesa Sanpaolo ha scelto di giocare una partita che è anche una scommessa per il futuro: quella della banca che riserva ai giovani servizi gratuiti, promuove l’educazione al risparmio ed è presente nei luoghi e agli eventi cult. In quest’ottica banca e gruppo Panini rinnovano oggi la collaborazione avviata un anno fa. All’evento stampa presso […] L'articolo Intesa Sanpaolo e Panini ancora insieme: le figurine prima moneta di scambio è ...

Torna il Panini Tour : le figurine dei calciatori invadono oltre 30 città : Torna l'appuntamento con il 'Panini Tour Up! 2019'. L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione 'calciatori 2018-2019' avrà inizio nel weekend del 23-24 febbraio prossimi per concludersi ...

Intesa Sanpaolo punta sui giovani con le figurine Panini : Conquistare i giovani anche con il linguaggio dello sport e delle passioni. Anche per questo, Intesa Sanpaolo, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di collaborare con il gruppo Panini per ...

Roma : 16-17 marzo figurine Panini faranno sosta a Ostia : Roma – Due giorni dedicati alla felicita’ dei collezionisti di figurine di calcio, ma non solo. A Roma e’ stato presentato il ‘Panini Tour 2019′ di meta’ marzo. Nel week-end del 16 e del 17, nella sua decima edizione, in piazza dei Ravennati, a Ostia, si materializzera’ il Villaggio Panini, un’area di 100 metri quadri a due passi dal mare sul Pontile di Ostia destinata al mondo delle figurine. Per ...

Panini consegna figurine Pulici a figlio : La Panini negli studi di Tv2000 durante 'Sport 2000', il programma sportivo di Tv2000 condotto da Giampiero Spirito, consegna al figlio di Felice Pulici undici figurine rappresentanti tutta la ...

Calciatori Panini : domani le figurine speciali in regalo : Un percorso fatto di quattro bustine speciali, la prima delle quali in omaggio domani con la Gazzetta dello Sport e Sportweek. Presentata la raccolta di figurine Calciatori 2018-19 IL TALENTO Zaniolo,...

Panini - ecco le figurine speciali per la Juventus - CR7 e Quagliarella : La collezione "Calciatori Panini 2018-2019" si aggiorna con la sezione "Film del campionato" per celebrare i momenti più belli vissuti in questi mesi L'articolo Panini, ecco le figurine speciali per la Juventus, CR7 e Quagliarella è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Album Panini – Figurine extra per Juve campione d’Inverno e Cristiano Ronaldo : Panini, Figurine extra per Juve campione d’Inverno e Cristiano Ronaldo: celebrati anche l’Atalanta, il bomber Quagliarella e la rivelazione Zaniolo La Panini ha realizzato 5 Figurine extra della raccolta ”Calciatori 2018-2019”. Queste Figurine sono destinate a completare il ”Film del Campionato”, la sezione speciale dell’Album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione ...

Juventus e Ronaldo campioni d'inverno - la Panini li celebra con figurine 'extra' : Queste cinque figurine extra saranno distribuite in omaggio il prossimo sabato 26 gennaio, in una bustina speciale abbinata a La Gazzetta dello Sport e a Sport Week . Com' ormai tradizione, la ...

Panini - quasi un miliardo di fatturato e passione. Il mondo del calcio impari dalle figurine : Che l’Italia sia il Paese delle contraddizioni è cosa risaputa. Talmente ossimorico, al punto che perfino il mondo del calcio – così mal frequentato, tra tifosi teppisti, presidenti furbacchioni e manager di dubbia moralità – è in grado di generare belle storie, di lavoro, impresa e passione. È il caso della Panini spa, l’omonima e famosa casa editrice nata e cresciuta a Modena attorno alla pubblicazione degli album delle figurine dei ...