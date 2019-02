Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo | Gemelli dubbioso | emozioni per Cancro

Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 20 al 26 febbraio : ARIETE 21.03 -20.04TORO 21.04 -20.05GEMELLI 21.05 -21.06CANCRO 22.06 - 22.07LEONE 23.07- 23.08VERGINE 24.08 -22.09BILANCIA 23.09 - 22.10SCORPIONE 23.10 - 22.11SAGITTARIO 23.11 - 21.12CAPRICORNO 22.12 - 20.01ACQUARIO 21.01 - 19.02PESCI 20.02 - 20.03Siete più Hello! Spank o Zoolander? Nuova puntata dell’Oroscopo firmato da Maria Rivolta Celeste (che potete seguire anche su Instagram e sul numero in edicola ogni mercoledì). «Cari Ariete, vi ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 marzo : Toro spaesato - Leone passionale : Nella settimana che va da giorno 11 fino al 17 marzo 2019 troviamo il Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Venere in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone nel segno del Capricorno. Urano e Marte nel segno del Toro e Giove transiterà nel Sagittario. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Confusione per il Toro Ariete: disordinati e bellicosi. Gli influssi settimanali, con la sola eccezione della giornata di sabato, ...

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : male la Bilancia - Pesci fortunato : L'ultima settimana di febbraio permetterà al Sagittario di ritrovare la serenità in amore e anche la Vergine tornerà a godersi un po' di relax. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: per il vostro segno zodiacale questa settimana sarà al top. A partire da martedì 26 febbraio, sia Venere che Mercurio saranno in congiunzione e ciò potrebbe portare delle belle ...

Oroscopo del giorno 18 febbraio - Sole in Pesci : ottimo avvio settimanale per il Capricorno : L'Oroscopo del giorno 18 febbraio svela un transito sicuramente di un certo interesse in ambito dell'Astrologia. Curiosi di sapere qual è? Bene, questo lunedì a tenere banco sarà certamente il passaggio del Sole nel segno dei Pesci. Detto ciò, passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto all'inizio della settimana. Ricordiamo che ad essere analizzati ...

Oroscopo del giorno 18 febbraio - Sole in Pesci : ottimo avvio settimanale ai capricornini : L'Oroscopo del giorno 18 febbraio svela un transito sicuramente di un certo interesse in ambito dell'Astrologia. Curiosi di sapere qual è? Bene, questo lunedì a tenere banco sarà certamente il passaggio del Sole nel segno dei Pesci. Detto ciò, passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto all'inizio della settimana. Ricordiamo che ad essere analizzati ...

L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio : Cancro teso - grandi emozioni per il Leone : La penultima settimana di febbraio vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli attraversare un periodo un po' sfortunato, mentre la Vergine ritroverà serenità soprattutto in amore. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: questa settimana sarà molto favorevole per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Venere e Mercurio saranno ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24/02 : stelline e predizioni - Vergine e Toro favoriti : L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 febbraio 2019 è pronto a dare riscontro sui prossimi sette giorni a venire. In analisi la terza settimana del mese attuale, valutata in base alla qualità del cielo astrale relativo ad ognuno dei sei segni sotto la lente odierna. In primo piano quest'oggi i voti e le classifiche con i relativi giorni "buoni" e quelli invece da "ko": pronti a dare un valore alla prossima settimana astrologica? Allora, senza ...

Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 13 al 19 febbraio : ARIETE 21.03 -20.04TORO 21.04 -20.05 GEMELLI 21.05 -21.06 CANCRO 22.06 - 22.07LEONE 23.07- 23.08VERGINE 24.08 -22.09BILANCIA 23.09 - 22.10SCORPIONE 23.10 - 22.11SAGITTARIO 23.11 - 21.12CAPRICORNO 22.12 - 20.01ACQUARIO 21.01 - 19.02PESCI 20.02 - 20.03Siete più Lady Gaga o più Patty e Selma? Arriva su vanityfair.it il nuovo Oroscopo firmato da Maria Rivolta Celeste (che potete seguire anche su Instagram e sul numero in edicola ogni ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio : ostacoli per Bilancia - Cancro positivo : La penultima settimana di febbraio porterà fortuna al segno dei Pesci e più in generale a tutti i segni d'acqua. Scopriamo le previsioni degli astri da lunedì 18 a domenica 24 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: la settimana inizierà al meglio per i nati sotto il segno dell'Ariete. La Luna sarà dalla vostra parte e dunque potreste avere molta fortuna. La grinta e la voglia di fare non mancheranno. Venerdì 22 e sabato 23 potrebbero arrivare ...

Oroscopo settimanale di Ada Alberti : previsioni a Mattino Cinque : Mattino 5: Oroscopo della settimana di Ada Alberti, 11-15 febbraio Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo della settimana a Mattino Cinque. L’astrologa, protagonista venerdì scorso da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, oggi ha chiuso la trasmissione condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci annunciando le previsioni zodiacali della settimana di San Valentino, dall’11 al 15 febbraio. Ada Alberti ha sottolineato cosa ...

L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : Gemelli riflessivo - Cancro innamorato : Una settimana ricca di avvenimenti non aspetta altro che partire alla grande, con le previsioni astrologiche segno per segno. Come se la caveranno i segni zodiacali nella settimana dall'11 al 17 febbraio? La Luna già da martedì si sposta in Toro, portando una ventata di emozioni e un'affettività calda e avvolgente. Mercurio invece entrerà in Pesci, facendo sì che i nati sotto questo segno possano essere più comprensivi e intuitivi. Di seguito ...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 - Il tuo Oroscopo settimanale - oggi.it : Cultura in pole position, tra lettura e spettacoli; da san Valentino, poi, col passaggio di Marte in trigono, anche lo sport tornerà in auge , e non solo quello in camera da letto!, . A casa, specie ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : ok la Festa degli innamorati a Toro e Gemelli : L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 febbraio 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla seconda settimana dell'attuale mese? Ebbene, le effemeridi, in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto sottolineano il momento straordinario riservato ai nativi del Cancro (voto ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio - San Valentino di passione per i Cancro : È pronto l'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio 2019. Entriamo nella fase centrale del mese e le cose inizieranno a farsi intense specialmente dal punto di vista amoroso. Nella sfera lavorativa, qualcuno si potrebbe sentire stanco, altri invece si sentiranno carichi di iniziative. Alcune coppie potrebbero riscoprire i loro sentimenti, mentre i single avranno modo di fare dei nuovi incontri. Scopriamo cosa aspettarci da questa settimana ...