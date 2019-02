Oro di Bankitalia | non si vendono i gioielli della nonna

Borghi : “La Bce non conta. Sull’Oro di Bankitalia il governo va avanti” : «I chiarimenti della Bce sulla proprietà delle riserve auree? Se devo essere sincero la loro risposta mi interessa abbastanza poco». Claudio Borghi tira dritto con la sua proposta di legge per scrivere nero su bianco che i lingotti di via Nazionale appartengono allo Stato. E il presidente leghista della commissione Bilancio alla Camera non ha alcun...

Borghi : "La Bce non conta. Sull'Oro di Bankitalia il governo va avanti" : Il presidente della Commissione bilancio della Camera sulle nomine: «No a Signorini, ci aspettiamo un nome nuovo»

Oro e azionisti - la stretta del governo su Bankitalia : Una «stretta» del governo su Bankitalia approfittando di due proposte di legge già calendarizzate nei lavori della Camera. L’idea ha preso corpo nei giorni scorsi ma diventerà d’attualità da oggi, quando la Commissione Finanze della Camera inizierà l’esame del progetto di legge 313, intitolato «Norme per l’attribuzione a soggetti pubblici della pr...

Vi spiego che cosa - non - si può fare con l'Oro di Bankitalia. Parla il prof. Deaglio : Ma perché l'Italia ha così tante riserve auree? A chi appartengono? E che uso se ne può fare? Lo abbiamo chiesto a Mario Deaglio, professore di Economia internazionale all'Università di Torino. ...

Giù le mani dall'Oro di Bankitalia. Una lettera di Carla Ruocco (M5S) apre un fronte con Claudio Borghi (Lega) : Di chi è l'oro di Stato? Di chi sono le riserve auree contenute nel caveau della Banca d'Italia? Possono essere ritenute alienabili, magari per coprire parzialmente le onerosissime clausole dell'Iva che il Governo dovrà "pagare" nella prossima legge di stabilità?Alle prime due domande - come è noto - vuole rispondere il leghista Claudio Borghi. Il presidente della commissione Bilancio della Camera ha presentato una ...

Oro DI BANKITALIA/ E se lo utilizzassimo per il rilancio degli investimenti? : Le riserve auree non si possono vendere per ridurre il debito o finanziare misure urgenti. Ma si può concordare un fido bancario straordinario con Bce e Fmi

Oro - vendere riserve Bankitalia : governo fa sul serio. Padoan : 'Come l'Argentina' : Per l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan vendere l'oro di Bankitalia sarebbe un'idea poco sensata che farebbe sembra l'Italia come l'Argentina. La proposta di dismettere le riserve auree di Bankitalia, per la ...

Perché riserve auree Bankitalia non si possono usare. Borghi : 'vogliamo proteggere l'Oro' : Così a Sky TG24 Economia il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi che oggi intervistato da La Verità entra nei dettagli. La storia della vendita è una bufala. Fisseremo ...

Bankitalia - Salvini : 'L'Oro è degli italiani - rimane lì' : 'Le nomine non mi appassionano, non personalizzo, non entro nel merito di chi è più bravo: ci sono il premier e il ministro dell'Economia, mi affido alla loro competenza e alle loro scelte'. 'Non ...

Bankitalia - Ue in campo per l'indipendenza : Lega all'attacco sull'Oro : di Luca Cifoni La richiesta sulla carta è precisare che la proprietà delle riserve auree gestite dalla Banca d'Italia è dello Stato. Ma la proposta di legge del deputato della Lega Claudio Borghi, che ...

Vendere l'Oro di Bankitalia? «Crollerebbe il prezzo del prezioso metallo» : ... Parigi, , dove insegna macroeconomia internazionale ed europea, editorialista italiano ed autore del libro "La scienza inutile" dedicato ai concetti basilari dell'economia. La spesa corrente «Sono ...

Oro DI BANKITALIA/ La beffa da evitare dopo il caos : Dall'accentramento dell'oro proveniente da istituti specie dell'ex Regno borbonico, nel tempo si è creata una commistione, su cui bisognerebbe intervenire