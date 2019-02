Nuovo sponsor in casa Bari | accordo con il brand Wind 3

Ciclismo - David Brailsford : “Non intendo parlare al momento sul Nuovo sponsor per il Team Sky” : Un fulmine a ciel sereno quello che ha sconvolto il mondo del Ciclismo nel finale di 2018: il Team Sky ha deciso di non proseguire il proprio percorso nel circuito World Tour: “La squadra gareggerà come Team Sky per l’ultima volta nel 2019, cercando di migliorare il totale di 322 vittorie, di 8 grandi Giri, di 52 tappe e di 25 successi nelle gare di un giorno”. L’organico e lo staff ora sono a caccia ovviamente di un nuovo sponsor per ...

Unione Africana - Al Sisi Nuovo presidente Sponsor di Haftar - con lui il generale amico della Francia sarà più forte in Libia : Cambio al vertice dell’Unione Africana: durante l’apertura del 32° summit dell’organismo panafricano, riunito da ieri presso la sua sede di Addis Abeba, in Etiopia, è avvenuto il passaggio di poteri ufficiale dal presidente uscente Paul Kagame, capo di stato del Rwanda, al nuovo presidente, l’egiziano Abdel Fatah al Sisi. La carica ha durata annuale e spetta a rotazione a uno dei presidenti della cinque aree regionali in cui è suddiviso il ...

Rosso fuoco e un Nuovo sponsor - si alzano finalmente i veli : ecco la Ducati 2019 [GALLERY] : Svelata la nuova Ducati, Dovizioso e Petrucci già in sella alla Desmosedici 2019 con cui andranno a caccia del prossimo titolo Mondiale ecco la nuova Ducati 2019. A breve le news…L'articolo Rosso fuoco e un nuovo sponsor, si alzano finalmente i veli: ecco la Ducati 2019 [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

F1 - Nuovo sponsor per l’Alfa-Sauber : ufficializzata la partnership con Sparco : La multinazionale italiana sarà official partner della scuderia di Hinwil, vestendo Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi Si amplia il novero degli sponsor dell’Alfa-Sauber, la scuderia svizzera infatti ha ufficializzato la partnership commerciale con Sparco. La multinazionale italiana, che si occupa di equipaggiamento sportivo a livello mondiale, fornirà le cinture di sicurezza per le monoposto e l’abbigliamento tecnico per ...

Il Torino cambia pelle : Joma sarà il Nuovo sponsor tecnico : Il Torino cambia pelle. Si avvia infatti verso la conclusione la partnership con Robe di Kappa: da luglio accordo con la spagnola Joma. L'articolo Il Torino cambia pelle: Joma sarà il nuovo sponsor tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Boca Juniors potrebbe lasciare Nike per un Nuovo sponsor tecnico : La collaborazione tra gli argentini e il marchio statunitense potrebbe giungere al termine dopo 23 anni. Il club dovrebbe virare su un nuovo brand. L'articolo Il Boca Juniors potrebbe lasciare Nike per un nuovo sponsor tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - Nuovo sponsor per la Toro Rosso : Randstad Italia annuncia la partnership con la scuderia di Faenza : La società appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane sarà sponsor del team Italiano di Formula 1 dal 2019 Randstad Italia annuncia la partnership con scuderia Toro Rosso. La società, appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, sarà sponsor del team Italiano di Formula 1 dal 2019 e il suo logo apparirà sulle tute dei piloti e sui caschi dello staff dei pit stop. Randstad si afferma ...

Moto3 – Total Italia Nuovo sponsor del Gresini Racing Junior Team : I giovanissimi al centro del progetto Gresini Racing Junior Team nel 2019 che ufficializza Total come title sponsor Cresce e si consolida il progetto Gresini Racing Junior Team, che nel 2019 sarà nuovamente al via dei blocchi di partenza del Campionato Italiano di Velocità (ELF CIV 2019) classe Moto3 con tre piloti di grande prospettiva e un nuovo Title sponsor, Total Italia, da cui prenderà il nome di Junior Team Total Gresini Moto3. Come ...

Metro Milano - Dazn Nuovo sponsor della fermata San Siro/ Operazione da 170 mila euro all'anno : Dazn Metro milano,il servizio a pagamento di video streaming online è il nuovo sponsor della fermata San Siro: ecco le cifre dell'Operazione.

Inter - idea Nuovo sponsor sulla manica : Anche l’Inter valuta l’idea di uno sponsor sulla manica. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società nerazzurra sta valutando se esiste la possibilità di trovare un nuovo sponsor da mettere sulla manica sinistra della divisa, opzione introdotta dalla Serie A a partire dallo scorso agosto e già sfruttata da diverse società nella massima serie. L’eventuale […] L'articolo Inter, idea nuovo sponsor sulla manica è ...

DAZN fra i tornelli di Milano : Nuovo sponsor della fermata metro San Siro Stadio : DAZN si cala nei sotterranei di Milano e no, non è prevista la trasmissione di alcun campionato di speleologia. La società inglese, fondata da Perform Group nel 2015, sostituirà Mediaset Premium come sponsor della fermata San Siro Stadio della linea M5 della metropolitana meneghina. L'accordo fra il Comune di Milano e Mediaset Premium era iniziata nel 2015, anno di inaugurazione della fermata-capolinea.L'operazione di restyling comporterà ...

Nuovo sponsor in casa Milan : accordo raggiunto con La Molisana : Il Milan ha stretto una nuova partnership fino al 30 giugno 2020 con La Molisana Spa, azienda pastaia di Campobasso L'articolo Nuovo sponsor in casa Milan: accordo raggiunto con La Molisana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio della Roma : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma secondo quanto trapelato nelle ultime ore Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma? ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un posto speciale. Sono certo che tutto ciò che verra loro proposto sarà valutato con molto interesse”. Sono le parole ...

Ciclismo - il brand ProfessioneFinanza è un Nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini : ProfessioneFinanza sceglie la Nippo Vini Fantini e il Ciclismo professionistico come strumento di visibilità e rafforzamento del proprio network già da questo fine 2018 Stessi colori, medesimi valori e desiderio di crescere insieme. Il brand PF – ProfessioneFinanza diventa nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini Faizanè, con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness sul territorio nazionale e di collegarsi agli eventi ...