'Non è stata una decisione pilatesca - resto dura e pura' - dice Barbara Lezzi : 'Non è stata una decisione pilatesca, anzi. Abbiamo voluto dare la voce al Movimento': così il ministro pentastellato per il Sud, Barbara Lezzi, ha commentato la consultazione online sul caso Diciotti ...

Atletica - Alex Schwazer Non molla : “Voglio dimostrare che nel 2016 ero pulito. La provetta è stata manipolata” : Uno dei casi di doping più famosi ed incredibili della storia dello sport italiano. Mancava poco alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Alex Schwazer, medaglia d’oro nella 50km di marcia a Pechino 2008, era pronto per fare il suo grande ritorno dopo la pesante squalifica pre-Olimpiadi di Londra 2012. Un passo falso che aveva profondamente segnato l’atleta altoatesino. Tutto sembrava portarlo verso una nuova vita e una nuova ...

Isola dei Famosi 2019 - Soleil contro Luca : "Sei un nullafacente. Sono stata anche gentilissima - tu Non sei nessuno" : All'Isla Bonita, Jeremias e Soleil passano il tempo insieme: "Una dolcezza e una simpatia che non gli attribuivo" ammette lei, confessando una forte alchimia e feeling con il ragazzo. Poco dopo i due tornano insieme ai naufraghi.Soleil, leader della settimana, gestisce i lavori e i compiti da fare. La ragazza discute con Luca perché ha portato poca legna: "Sei nullafacente. Sono stata anche gentilissima con te, tu non sei nessuno". ...

Nuova Seat Leon TGI - con il metano Non è mai stata così conveniente [FOTO e PREZZO] : La Nuova Leon TGI sfrutta avanzato motore turbo quattro cilindri e vanta una percorrenza di 500 km Seat continua a scommettere sulle versioni alimentate a gas naturale della popolare Leon e presenta il nuovo motore 1.5 TGI, con un’autonomia a metano ancora maggiore, grazie all’integrazione di tre bombole dedicate. La Nuova Leon TGI sfrutta avanzato motore turbo quattro cilindri a iniezione diretta da 1.5 litri della Leon TGI Evo, (basato ...

Cina - il sistema dei “crediti sociali” che punisce chi Non paga le tasse o fa gossip online : stop a viaggi e impieghi statali : “Spaventoso e ripugnante“. Così l’imprenditore e attivista ungherese naturalizzato statunitense George Soros ha definito l’asservimento della tecnologia alle esigenze securitarie di Pechino durante l’ultimo World Economic Forum di Davos. A ispirare la condanna soprattutto il controverso piano di ingegneria sociale noto alle nostre latitudini come “sistema dei crediti sociali” (shehui xinyong tixi). Un ...

Per Loredana Berté è stata un'ingiustizia : "Volevo vincere per Mimì - Non gareggerò più a Sanremo" : Nell'ultima notte di Sanremo la platea del Teatro Ariston le ha tributato una standing ovation, il pubblico la ha acclamata e ha contestato l'esito delle votazioni. Loredana Bertè parla di "esperienza nuova per me. Molto emozionante, davvero", ma in una lunga intervista al Corriere della Sera non nasconde la sua delusione per non essere finita nel terzetto finale. ""Sinceramente non mi aspettavo che non mi facessero salire sul podio. E, ...

Udine - donna molestata sessualmente da un immigrato in un rudere : 'Basta' 'Tanto Non ti sentono' : Il fatto è successo a Udine, all'interno di una ex caserma abbandonata. Fatto che ricorda da vicino quanto successo a Desireé nel quartiere San Lorenzo di Roma, anche se fortunatamente questa volta la ragazza è sopravvissuta e la violenza è stata sventata in tempo dalla polizia. Lo stupratore, pronto ad agire, ha cercato di immobilizzare la vittima ma lei, dimenandosi, urlava "Basta, lasciami non voglio". Di tutta risposta l'aguzzino le ha ...

Leda Bertè : "Non sento Loredana da tempo. Mimì? E' stata da me quando Non aveva soldi" : La sorella maggiore di Mia Martini e Loredana Bertè a cuore aperto da Eleonora Daniele a "Storie Italiane"

Anna Mazzamauro : "Sono stata strattonata - Non picchiata. A fine film - l'attore mi disse che mi avrebbe mandato due amici se Non gli avessi creduto" : "Sono stata strattonata in un modo talmente pesante da un attore che mi ha rotto il menisco dell'orecchio". Anna Mazzamauro è tornata sull'aggressione subita sul set di Poveri Ma Ricchi, una commedia di Fausto Brizzi del 2016, chiarendo alcuni punti. Ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio 2, l'attrice ha specificato di non essere stata picchiata, ma strattonata in maniera violenta a causa di una battuta: "Sono rimasta basita, non si ...

Anna Mazzamauro : “Non sono stata picchiata - ma strattonata così forte da rompermi il menisco dell’orecchio” : “Non ho mai fatto e non farò mai nomi precisi, però io non ho mai detto che sono stata picchiata, è stato un titolista che si è divertito a scrivere così. sono stata strattonata in un modo talmente pesante da un attore che mi ha rotto il menisco dell’orecchio. sono rimasta basita, non si può fare una cosa del genere perché casualmente ho sovrapposto la mia battuta alla sua. sono rimasta basita, non ho potuto reagire”. A ...

Show esilarante di Virginia Raffaele - ora è la VaNoni intervistata da Vespa : A Che Tempo Che Fa su Rai1, scambio di battute tra Fabio Fazio e Virginia Raffaele rispettivamente nei panni di Bruno Vespa e Ornella Vanoni. Video Rai1 / Raiplay.it

Il Bologna si ferma alla… traversa - la testata di Destro Non basta : Lerager salva il Genoa dal ko : L’attaccante del Bologna trova il vantaggio con un bel colpo di testa, il Genoa reagisce con Lerager e si prende un ottimo punto Lukas Lerager risponde a Mattia Destro e termina così in parità sull’1-1 il ‘lunch match’ della 23ªa giornata di Serie A tra Bologna e Genoa disputato allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ della capoluogo emiliano. Massimo Paolone/LaPresse Un punto che fa più al caso dei liguri ...

Pil - Landini : “Le stime del governo Non sono raggiungibili. La manovra è stata miope e recessiva - così Non funziona” : “È chiaro che le previsioni del governo” sulla crescita del Pil all’1% “non sono raggiungibili”, ma addirittura “c’è il rischio concreto, stando ai numeri, di una nuova manovra”. Lo ha detto il segrerario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di un incontro alla stampa estera, sottolineando che “i numeri non tornano proprio” e ricordando che il giudizio della Cgil sulla legge ...

Ragazza trovata morta - corpo in una valigia ai lati della strada : 'Non è stata uccisa lì' : Una Ragazza di 24 anni trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati. Era scomparsa lo scorso 29 gennaio e da quel giorno di lei non si era avuta più notizia. La vittima si chiama Valerie ...