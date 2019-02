Niki Lauda | parla il figlio Mathias | Sta ancora recuperando le forze | il 17 marzo

Formula 1 - le condizioni di Niki Lauda svelate dal figlio Mathias : “sta lottando come un leone” : Formula 1, Niki Lauda sta vivendo una fase di riabilitazione dopo un trapianto di polmone e l’influenza: il figlio ha parlato delle sue condizioni Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda è sulla strada della ripresa dopo un trapianto di polmone e l’influenza. “Le cose stanno migliorando, sta lavorando duramente“, ha detto alla dpa il figlio Mathias Lauda parlando delle condizioni del padre Niki. ...

F1 - Marko torna sulle condizioni di Niki Lauda : “deve avere pazienza - difficilmente lo vedremo in Australia” : Il manager della Red Bull ha parlato delle condizioni di Lauda, sottolineando come difficilmente possa recarsi in Australia per l’inizio della stagione di F1 Niki Lauda prosegue nel suo recupero dal trapianto di polmone, avvenuto lo scorso mese di agosto in Austria. Il presidente non esecutivo della Mercedes ha tanta voglia di tornare in pista a seguire la propria squadra, ma i medici professando calma e tranquillità per non ...

F1 – Mathias Lauda racconta papà Niki : “non voleva che gareggiassi! Le sue condizioni di salute? Sta combattendo” : Mathias Lauda, la contrarietà di papà Niki e le condizioni di salute del presidente non esecutivo della Mercedes Tanti sono i figli di campionissimi che ereditano dai genitori la passione per lo sport. Così come Mick Schumacher ha ereditato da Michael la passione per le 4 ruote, anche Mathias Lauda ha imparato ad amare la velocità grazie a papà Niki. © Photo4 / LaPresse Il figlio dell’ex pilota austriaco ha però dovuto fare i conti ...

Vettel e Ecclestone sul gatto delle nevi - stelle dello sport e un omaggio a Niki Lauda : sport e beneficenza a Kitzbüel [GALLERY e VIDEO] : Tante stelle dello sport sulla neve austriaca per il Kitzbuhel Charity Trophy: giornata all’insegna del divertimento e della beneficenza con un omaggio a Niki Lauda Giornata di sport, divertimento e beneficenza sulla neve di austriaca. Il Kitzbuhel Charity Trophy riunisce tante stelle dello sport in qualità di ospiti d’onore di un evento che ha raccolto 160.000€ da destinare in beneficenza raccogliere fondi alle famiglie dei ...

Niki Lauda dimesso. Vuole essere ai test a Barcellona : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale dopo la sua ultima ricaduta. Dopo un lungo periodo di ricovero e riabilitazione, il campione austriaco era in vacanza a Ibiza per il periodo di Natale quando ha preso un’influenza che l’ha costretto a rientrare subito a Vienna, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, da cui è stato dimesso […] L'articolo Niki Lauda dimesso. Vuole essere ai test a Barcellona sembra essere il primo ...

F1 - buone notizie sulle condizioni di Niki Lauda : ha lasciato l’ospedale di Vienna : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna, una buona notizia dopo giorni di terapia intensiva dopo una forma di influenza contratta ad Ibiza Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna dove era stato ricoverato dieci giorni fa in terapia intensiva a causa di una grave forma di influenza contratta durante le feste trascorse a Ibiza. Secondo quanto riporta l’agenzia Apa l’ex pilota 69enne, tre volte campione del ...

