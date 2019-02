Netflix cancella serie Marvel | The Punisher e Jessica Jones le ultime due annunciate

Serie tv : anche «Jessica Jones» cancellata da Netflix : Le Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateLe Serie tv cancellateanche Jessica Jones è stata cancellata dal palinsesto Netflix. La piattaforma streaming, che nei ...

Netflix cancella The Punisher e Jessica Jones : chiusa l'era delle serie Marvel della piattaforma : Adesso è ufficiale Netflix cancella sia The Punisher che Jessica Jones, che ha ancora un'intera terza stagione da trasmettere, chiudendo così l'era delle serie Marvel sulla piattaforma. Il mondo dello streaming, soprattutto negli Stati Uniti, è profondamente cambiato da quando nel 2013 Marvel e Netflix annunciarono l'accordo per lo sviluppo di 4 serie più una miniserie dedicata ai Difensori, cui poi si è aggiunto The Punisher.Nel frattempo la ...

Bird Box - film Netflix/ Sandra Bullock e la scena cancellata : 'Era previsto l'incontro con la creatura - poi..' : Bird Box, il film Netflix con Sandra Bullock ha una scena cancellata. 'C'Era l'incontro con la creatura. Era un uomo verde con la faccia da bambino'

Netflix cancella show di satira sulla Casa reale saudita : Netflix , società americana attiva nella distribuzione via internet di contenuti d'intrattenimento, ha in questi giorni disposto, dietro pressioni delle autorità saudite , la sospensione della messa ...