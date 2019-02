Neonato dimesso da ospedale muore

: «Prescritto l'aerosol e dimesso». Neonato muore dopo visita in ospedale - Corriere : «Prescritto l'aerosol e dimesso». Neonato muore dopo visita in ospedale - larenait : Tragedia a #Torino, neonato morto dopo la visita in ospedale. Genitori furiosi: «L'hanno dimesso dicendo di fargli… - rep_torino : Neonato muore di polmonite a Torino, l'ospedale l'aveva dimesso: 'E' rinite, faccia aerosol'. Aperta un'inchiesta [… -

La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti a seguito della morte, il 2 febbraio, di undi 20 giorni, che era stato visitato all'Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e svenimenti.con la diagnosi di "rinite" e l'indicazione di un controllo del medico curante "entro le prossime 48 ore", il piccolo non ce l'ha fatta.L'autopsia ha evidenziato una polmonite "ab ingestis" provocata da un virus entrato nei polmoni, e residui di latte.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)