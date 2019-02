Nel Regno Unito anche tre parlamentari Conservatrici hanno lasciato il proprio partito

Facebook sotto accusa Nel Regno Unito come criminale digitale : Un rapporto parlamentare indica l’azienda come responsabile di violazioni della privacy e chiede una regolamentazione indipendente dei contenuti. Leggi

Honda chiuderà una grossa fabbrica di auto Nel Regno Unito a causa di Brexit : La causa automobilistica giapponese Honda Motor Co. ha deciso di chiudere una sua importante fabbrica nel Regno Unito. L’impianto si trova a Swindon, nell’Inghilterra sud occidentale, e al momento ci lavorano 3.500 persone. Il deputato britannico del collegio di Swindon,

Meghan Markle - vittima di una caccia alle streghe Nel Regno Unito e remake del film in cui faceva la «bad girl» : L'Observer ha dedicato a questo «fenomeno» un ampio servizio titolando: «Tormentare Meghan Markle si è trasformato nello sport nazionale di cui non c'è da vantarsi». Ogni gesto, ogni comportamento ...

Isola d’Elba come il Regno Unito : l’idea di un tunNel sottomarino da Piombino : “Progetto top secret - costerà 9 miliardi” : Di questi tempi i tunnel non vanno molto di moda. Il governo gialloverde si spacca sul Tav Torino-Lione e sul Terzo Valico ma nel frattempo c’è chi pensa ad un tunnel diverso, quasi bizzarro se non ci fossero già un progetto e delle analisi tecniche. l’idea venuta all’imprenditore elbano Roberto Cacelli, emigrato trent’anni fa a Londra, è quella di costruire un tunnel sottomarino che colleghi l’Isola d’Elba a Piombino. Secondo le prime ...

+5 - 5% il consumo di womenswear Nel 2018 : Regno Unito : lo shopping di moda piace alle donne britanniche : La cultura e la creatività, riferisce il governo britannico, danno ogni anno un contributo di 42 miliardi di sterline all'economia di Londra e l'industria creativa genera un totale di 10 milioni di ...

L'”Anticiclone di San Valentino” porta il caldo in Europa : +15°C Nel Regno Unito e la gente fa il bagno in mare : È difficile immaginare che solo due settimane fa ghiaccio e neve stringevano in una morsa il Regno Unito nel grande freddo di metà inverno. Invece sembra tutto dimenticato oggi, 14 febbraio, con le persone dirette al mare per una romantica giornata all’aperto. L’aria più mite che si origina nelle Azzorre, infatti, ha lasciato il Paese sotto massime insolitamente miti di +15°C nel Giorno di San Valentino. Alcuni residenti hanno fatto un tuffo ...

Square Enix registra il marchio di Parasite Eve Nel Regno Unito : Square Enix ha da poco registrato il marchio di Parasite Eve nel Regno Unito, apprendiamo da Siliconera.Lo stesso marchio è stato registrato anche in Europa nel 2018, il che potrebbe stare ad indicare un ritorno della serie, per la felicità di chi ha giocato i primi capitoli della serie tra il 98' e il 99' tra la prima PlayStation e PSP.Ebbene questo marchio registrato segue da vicino la registrazione di altri marchi da parte di Squiare Enix: ...

Regno Unito frena Nel 4° trimestre. Effetto Brexit sul PIL : L'economia britannica ha frenato bruscamente nel 4° trimestre dell'anno , anche a causa dell' Effetto deterrente della Brexit che si avvicina, l'uscita formale dovrebbe avvenire il 29 marzo, ma ancora ...

Le tariffe sul roaming Nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit : Se non verrà raggiunto un accordo commerciale entro il 29 marzo fra UK e UE, il roaming libero potrebbe sparire per gli utenti del Regno Unito, dato che gli operatori verrebbero lasciati liberi di agire come meglio credono. L'articolo Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit proviene da TuttoAndroid.

Guida autonoma : Nel Regno Unito auto senza conducente entro il 2019 : Nonostante le incertezze legate alla Brexit e lo spostamento fuori dal Paese di diverse aziende, il Regno Unito potrebbe porsi in una posizione di assoluto vantaggio rispetto a molti altri Paesi, diventando leader nell’ambito della Guida autonoma. Già dal 2015 è possibile utilizzare veicoli a Guida autonoma sulle strade inglese purché ci sia qualcuno pronto a intervenire tempestivamente in caso di necessità, sia all’ interno del ...

Nissan teme la Brexit e non investirà più Nel Regno Unito : In questo scenario il Regno Unito deve quindi sbrigarsi a decidere cosa fare del proprio futuro e soprattutto se e come uscire dall'Ue, per non compromettere gravemente la sua intera economia.

Nissan non produrrà più i suv X-Trail Nel Regno Unito : La casa automobilistica giapponese Nissan ha deciso di non voler più produrre i suv X-Trail nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Nissan ha così cancellato il suo piano di intensificare la produzione nel Regno Unito, annunciato nel 2016 dopo

