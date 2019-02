Nel PPE si litiga di brutto

M5s - anche Beppe Grillo Nel mirino degli attivisti : "Ci hai traditi - dimettiti da Garante" : "Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", attaccano alcuni attivisti romani...

Pil - rischio crescita sotto zero anche Nel primo trimestre 2019. Italia appesa alla Bce : Con ogni probabilità anche nel primo trimestre di quest'anno l'attività produttiva avrà il segno meno davanti. Non è un caso che i maggiori previsori, pur tenendo incrociate le dita e continuando a scontare un buon miglioramento nella seconda metà dell’anno, stanno proseguendo nel processo di ridimensionamento delle loro stime...

Previsioni Meteo : un po’ di freddo al Sud Nel weekend - fine Febbraio con caldo record al Nord/Ovest [MAPPE] : 1/16 ...

WTA Dubai – Sabalenka sul velluto : Jorovic dura appena un set - Nel secondo arriva il bagel : Aryna Sabalenka stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Dubai: la tennista bielorussa liquida Ivana Jorovic in due set Aryna Sabalenka avanza agli ottavi di finale del WTA di Dubai senza grossi patemi. La tennista bielorussa, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile e 8ª forza del seeding del torneo degli Emirati Arabi, si è imposta su Ivana Jorovic in 1 ora e 10 minuti. Sabalenka si è sbarazzata della giovane serba ...

Giro d’Italia – La partenza di una delle tappe dell’edizione 2020 Nel segno delle Frecce Tricolori : Da Rivolto, sede del comando del 2° Stormo delle Frecce Tricolori, la partenza di una delle tappe del Giro d’Italia 2020 L’edizione 2019 del Giro d’Italia non è ancora andata in scena, ma già si scoprono le novità legate all’edizione 2020 della corsa rosa. In una conferenza stampa ospitata alla base di Rivolto, il comandante del II Stormo delle Frecce Tricolori, Andrea Amadori, il magg. Gaetano Farina, Comandante ...

I Retroscena di Blogo : Speciale Soliti ignoti e Beppe Fiorello Nel sabato sera di Rai1 pre-Ballando : Mentre in molti erano imbambolati di fronte alla settimana di Sanremo, nelle segrete stanze dei dirigenti delle televisioni pubbliche e private si stavano mandando avanti i progetti prossimi futuri di quel che andrà in onda sul piccolo schermo italico. In Rai si sta progettando il finale di stagione con i programmi che occuperanno i palinsesti della televisione pubblica fino agli inizi del mese di giugno. ...

Il padre è molto malato : Grace si sposa a 18 anni Nella cappella in ospedale : Voleva essere accompagnata all'altare da suo padre, il giorno del suo matrimonio. Per questo Grace ha deciso di dire sì al suo fidanzato il giorno di San Valentino, a soli 18 anni. Il padre, infatti, ...

F1 - Rosberg sicuro : “Hamilton favorito - ma occhio a Vettel e Verstappen. Tornare Nel circus? No - ma…” : L’ex campione del mondo della Mercedes ha parlato del prossimo Mondiale, esprimendo il proprio parere sulla lotta per il titolo “Lewis Hamilton è ancora il favorito per il titolo Mondiale. La Mercedes sta facendo molto bene e lui guida in maniera impressionante. Chi gli può contendere il titolo? Direi Vettel e Verstappen, con Leclerc che può essere la sorpresa“. AFP/LaPresse Lo ha detto l’ex campione del mondo, il ...

Piena fiducia Nel capo politico Luigi Di Maio - dice Beppe Grillo : Il cofondatore di M5s, Beppe Grillo, ridimensiona le critiche rivolte ieri ai quesiti sulla consultazione online che vedrà impegnati oggi gli iscritti pentastellati sul caso Diciotti. "Da me solo una battuta - dice oggi il comico - montata ad arte contro M5s. Piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio”.

Tour Colombia 2019 : show di Julian Alaphilippe Nella quinta frazione! Tappa e maglia per il transalpino : Julian Alaphilippe è il vincitore della quinta e penultima frazione del Tour Colombia 2019, corsa a tappe del calendario internazionale classificata di categoria 2.1. Il corridore della Deceuninck-QuickStep ha preceduto il Colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) nella volata tra gli attaccanti di giornata, al termine dei 176.8 km con partenza e arrivo a La Union. Il fuoriclasse francese, al terzo ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : il sigillo di Philippe Gilbert Nella terza tappa. Gorka Izagirre si conferma leader : Un gran finale quello vissuto nella terza tappa del Tour de la Provence 2019, che ha visto il trionfo di Philippe Gilbert, nell’arrivo sul traguardo del circuito di F1 del Paul Ricard. Negli ultimi chilometri il campione belga ha salvato la gamba, come si suol dire, mettendo in scena un ottimo sprint, regolando un gruppo di 23 corridori. Secondo posto per Toms Skujins (Trek-Segafredo) e terzo per Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale). Lo ...

San Ferdinando - ancora fiamme Nella baraccopoli. Morto un migrante : “Tragedia annunciata. Troppe promesse - servono fatti” : “L’ennesima tragedia annunciata”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che è Morto stanotte alla baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondo Morto carbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno della baraccopoli ...

Striscia la Notizia - Achille Lauro Nel mirino del tg satirico : i video nei quali il trapper insulta i fan e l’accusa di “promuovere” l’uso di droga : La 69° edizione del Festival di Sanremo è ormai archiviata ma le polemiche non si placano. La vittoria di Mahmood, la reazione di Ultimo contro i giornalisti, gli insulti della sala stampa a ll Volo, il presunto conflitto di interessi con Friends and Partners e non solo. Nel mirino di Striscia la Notizia è finito da qualche giorno Achille Lauro, accusato di “inneggiare” alla droga con la sua Rolls Royce. Un testo con riferimenti ad ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi Nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...