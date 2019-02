Nel nuovo video di Gran Bal Dub la Val Varaita si trasforma in Far West

“Come lacrime Nella pioggia” - il nuovo singolo di Enrico Ruggeri : Il 1 marzo sarà in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming "Come lacrime nella pioggia", il nuovo singolo di Enrico Ruggeri. Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Alma" (Believe), in uscita il 15 marzo, che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista "Un viaggio incredibile". Dal 4 aprile Enrico Ruggeri si esibirà in tutta Italia per presentare dal vivo l'album "Alma". Il tour è ...