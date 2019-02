Negramaro | Giuliano Sangiorgi | “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita”

Il risveglio di Lele dei Negramaro raccontato da Giuliano Sangiorgi : “Mio padre l’ha rispedito a calci da noi” : L'apparizione, seppur breve, di Lele dei Negramaro sul palco della prima data del nuovo tour nei palasport è stato uno dei momenti di massima felicità per la band e per il suo pubblico dopo mesi drammatici. La data zero del 14 febbraio a Rimini è stata segnata dalle lacrime di Spedicato nel ringraziare il pubblico promettendo che tornerà presto a suonare, anche se non prenderà parte alle prossime date di questo tour perché ancora impegnato nella ...

Audio di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - il nuovo singolo di Giuliano per Lele - e la scaletta di Amore Che Torni Tour 2019 : C'è anche Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro nella scaletta dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 della band, appena partito con la data zero di Rimini il 14 febbraio. Il nuovo singolo della band in radio dal 15 febbraio, arrivato al di fuori delle classiche logiche discografiche e successivo all'album Amore Che Torni cui è dedicato l'attuale Tour, è nato da un'urgenza personale, il bisogno di Giuliano Sangiorgi di mettere in musica il ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Negramaro : 'la nostra canzone per Lele Spedicato'/ Giuliano Sangiorgi : 'senza di lui avrei smesso di cantare' : I Negramaro annunciano il ritorno per Lele Spedicato: a Vanity Fair, Giuliano Sangiorgi rivela che senza il ritorno dell'amico avrebbe detto addio al palco.

Giuliano dei Negramaro contrario allo slogan : “Prima gli italiani” : Giuliano dei Negramaro parla della questione immigrazione del paese Roma, 30 gen – Dopo una brevissima pausa, nell’intervallo fra primo e secondo tempo della partita “buonisti contro patrioti”, ecco che scende in campo lui: Giuliano Sangiorgi. Frontman dei Negramaro ha indirizzato entrate a gamba tesa non solo contro Matteo Salvini. È infatti nello slogan “Prima gli italiani” che Sangiorgi intravede l’avversario più temuto. “Non accetto lo ...

Negramaro : 'la nostra canzone per Lele Spedicato'/ Giuliano Sangiorgi : 'senza di lui avrei smesso di cantare' : I Negramaro annunciano il ritorno per Lele Spedicato: a Vanity Fair, Giuliano Sangiorgi rivela che senza il ritorno dell'amico avrebbe detto addio al palco.

Il ritorno di Lele dei Negramaro in un nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi : “Volevo annullare il tour - senza di lui sarebbe stata la fine” : Sarà sul palco dell'Amore Che Torni tour Indoor 2019 insieme ai suoi compagni, Lele dei Negramaro, nonostante l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre e dopo la quale è ancora in riabilitazione. Il chiarrista ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo al nuovo tour alle porte, inizialmente previsto lo scorso autunno ma riprogrammato da febbraio per permettere a Lele di riprendersi e parteciparvi. senza di lui, se non ...