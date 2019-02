NBA – Il gm degli Hawks si tiene stretto Trae Young | “era fatta per Doncic | ma siamo

NBA - Steve Kerr impazzisce contro gli arbitri : il coach degli Warriors scatenato [VIDEO] : NBA, Steve Kerr è intervenuto per difendere Green durante la gara persa nella notte dai suoi Warriors contro Portland NBA, Steve Kerr questa notte ha voluto mandare un messaggio. All’ennesimo flagrant foul fischiato contro Green, il coach degli Warriors è intervenuto a difesa del suo giocatore, spesso al centro di diverse polemiche per il suo atteggiamento in campo. Secondo Kerr però, la “fama” non certo lodevole di Green ...

NBA – Kevin Durant ai Knicks? L’indizio arriva dal mondo degli affari : stesse dinamiche dell’affare LeBron-Lakers : Kevin Durant avrebbe deciso di spostare la sua azienda ‘Thirty Five Ventures’ a New York: gli esperti non hanno dubbi, è la stessa mossa che ha anticipato il passaggio di LeBron James ai Lakers La situazione contrattuale di Kevin Durant è una delle più calde e interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il cestista degli Warriors non sembra interessato a rinnovare e per acquisire le sue prestazioni sportive ci sarebbero ...

Mercato NBA – Thunder interessati a Taurean Prince degli Hawks : Sixers e Blazers monitorano la situazione : I Thunder avrebbero espresso il loro interesse per Taurean Prince degli Hawks: il giocatore interessa anche a Sixers e Blazers Ad una manciata di ore dalla fine del Mercato degli scambi, le franchigie NBA studiano le ultime trattative per ottenere profili utili al raggiungimento degli obiettivi del finale di stagione. I Thunder, in quanto a roster e posizione di classifica, sembrano fra le franchigie poste nella situazione migliore e ...

NBA : un altro pipistrello in campo - stavolta lo cattura la mascotte degli Spurs. VIDEO : Se non fosse pericoloso per giocatori e pubblico, verrebbe quasi da pensare che i San Antonio Spurs lo stanno facendo apposta. Per la seconda partita consecutiva un pipistrello ha fatto irruzione sul ...

NBA - un giocatore degli Warriors attacca : 'Gordon Hayward è un peso per Boston in questo momento' : Uno dei grandi temi della stagione dei Boston Celtics è quello del ritorno in campo di Gordon Hayward, e fino a questo momento ci sono stati più bassi che alti. Per quante partite sopra i 30 punti che ...

All-Star Game NBA 2019 – Ecco le nuove maglie : omaggio al passato e ‘nido d’ape’ in onore degli Hornets [GALLERY] : Svelate le maglie per l’All-Star Game NBA 2019: divise bianche e nere con il logo Jordan, design che omaggia l’ASG del 1991 a Charlotte e nido d’ape sui pantaloncini come richiamo agli Hornets Dopo essere venuti a conoscenza dei titolari, sono state svelate anche le maglie che i giocatori indosseranno al prossimo All-Star Game, di scena a Charlotte il 18 febbraio. Il design della divisa richiama quelle utilizzate nel ...

NBA – Rissa Booker-Dieng - i due si cercano nel tunnel degli spogliatoi : la giustificazione di Gorgui è ridicola [VIDEO] : Devin Booker e Gorgui Dieng si beccano in campo e si cercano nel tunnel degli spogliatoi dpo l’espulsione: la giustificazione del giocatore dei Timberwolves diventa virale A volte in campo, con la tensione alle stelle, basta un minimo contatto a far scatenare una Rissa. È quanto accaduto nella sfida tra Suns e Timberwolves, con protagonisti Devin Booker e Gorgui Dieng. Il tutto è nato da una spalla di Dieng che ha ‘steso’ ...

Mercato NBA – Miami Heat interessati a Bradley Beal : ma quante difficoltà per arrivare alla guardia degli Wizards” : I Miami Heat sarebbero interessati a Bradley Beal dei Washington Wizards, ma per arrivare alla guardia capitolina ci sono diversi ostacoli degni di nota I Miami Heat stanno sondando il Mercato alla ricerca di una possibile aggiunta di livello al proprio roster. La franchigia della Florida galleggia con un perfetto record di 22-22 al settimo posto della Eastern Conference, con due vittorie in più dei Pistons (9°) e una partita da giocare. ...

NBA – Il Fenerbahce fa più interazioni degli Warriors su Twitter - Datome consiglia : “firmate giocatori più forti!” [FOTO] : Il Fenerbahce risulta la seconda squadra al mondo per interazioni su Twitter nel mese di dicembre, più di 29 squadre NBA, Warriors compresi: Gigi Datome punzecchia Curry e compagni sui social Una particolare indagine che lega le franchigie di basket di tutto il mondo ai social, ha dato dei risultati davvero sorprendenti. Guardando la top 10 delle squadre di pallacanestro che generano più interazioni sui social 9 squadre su 10 sono di NBA, ...

NBA – Dwyane Wade chiama Bosh : “è stato fra i migliori al mondo - ora dovrebbe essere nello staff degli Heat” : Dwyane Wade spende parole d’elogio per Chris Bosh: secondo ‘Flash’ l’ex compagno dovrebbe avere un posto nello staff dei Miami Heat La storia di Chris Bosh è una delle più tristi di tutta l’NBA. Al top della sua carriera, l’ex membro dei Big-3 che hanno fatto sognare Miami è stato fermato da un problema di coaguli di sangue che hanno messo a serio rischio la sua vita. Nonostante il problema sia stato ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

NBA – Infortunio John Wall : stagione finita - il playmaker degli Wizards dovrà operarsi al tallone : Brutte notizie in casa Washington Wizards: John Wall si dovrà sottoporre ad un’operazione al tallone che lo fermerà per il resto della stagione Adesso sembra ormai ufficiale: gli Washington Wizards quest’anno non giocheranno i Playoff. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato, nel quale sono arrivate solo 14 vittorie a fronte di 23 sconfitte che valgono l’11° posto ad Est, la franchigia capitolina ha perso anche il suo ...

NBA - super Danilo Gallinari : perché è lui l'arma in più degli L.A. Clippers : A Los Angeles le cose stanno andando meglio del previsto, non soltanto in casa Lakers. I Clippers sono nel pieno della zona playoff, con il record identico a quello dei cugini , nonostante Steve ...

NBA : Shaq : 'I miei Lakers più forti degli Warriors' - Steph Curry non è d'accordo : Le comparazioni tra squadre di diverse epoche sono tanto stucchevoli quanto cicliche, ma questa volte Steph Curry non ha voluto chiudere per l'ennesima volta un occhio verso chi ha pensato che i suoi ...