Napoli-Zurigo Europa Leauge | al San Paolo largo ai giovani talenti

Calcio - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi di finale. Il Napoli accoglie lo Zurigo - ottavi ad un passo : Si giocherà domani sera la partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Il Napoli attende al San Paolo la formazione svizzera dello Zurigo per mettere il sigillo definitivo al passaggio del turno e ipotecare gli ottavi di finale. Nella partita d’andata giocata la scorsa settimana infatti gli uomini di Carlo Ancelotti si sono imposti con un netto 3-1, risultato che lascia davvero poche speranze ...

Europa League – Verso Napoli-Zurigo - Ancelotti ottimista : “abbiamo voglia di fare gol” : Carlo Ancelotti motivato e carico in vista della sfida di Europa League tra Napoli e Zurigo: le parole dell’allenatore alla vigilia del match “Il Napoli sta giocando un buon calcio, la squadra sta giocando un buon calcio e probabilmente abbiamo la voglia di fare qualche gol. Siamo concentrati, non dobbiamo sottovalutare la partita perché nel calcio tutto può succedere, per evitare sorprese vogliamo fare una partita di alto ...

Napoli-Zurigo - Europa League 2019 : come vederla in tv e streaming. Programma e orario : Il Napoli, retrocesso dalla Champions League, in Europa League ha vinto la prima sfida giocata in Svizzera per 3-1 ed ora è atteso dalla gara di ritorno dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale di calcio per squadre di club: i partenopei ospiteranno gli elvetici dello Zurigo domani, giovedì 21 febbraio, nella partita con inizio alle ore 18.55. La gara verrà trasmessa in tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport ...

Napoli-Zurigo - Europa League : partita in diretta tv su Sky il 21 febbraio alle 18 : 55 : Il Napoli, reduce dal pareggio per 0-0 contro il Torino in campionato, affronterà lo Zurigo nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Il match verrà disputato giovedì 21 febbraio alle ore 18:55. L’appuntamento sarà allo stadio San Paolo, con diretta tv esclusivamente su Sky. Per questa volta non ci sarà modo di guardare l’incontro in chiaro su TV8, dove verrà trasmessa la sfida tra Inter e Rapid Vienna. In attesa di ...

