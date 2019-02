Napoli | resiste alla rapina della sua moto | 22enne massacrato di botte da 10 balordi

Il Toro resiste all'assedio e ferma il Napoli : Dichiarare le proprie intenzioni prima ancora che il duello prenda forma è quanto fatto dal Toro nella casa del Napoli . I granata hanno portato in gita sotto al Vesuvio Zaza e Iago Falque per ...

Psg - maxi offerta per un calciatore del Napoli : De Laurentiis al momento resiste : Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Psg sarebbe interessato ad acquistare Allan dal Napoli. L’offerta di 50 milioni formulata dal club parigino non sarebbe stata smentita e pare anche che qualche giorno fa ci sia stato un incontro segreto in un hotel a Roma: in questa occasione, però, il Napoli ha voluto precisare che il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla ...