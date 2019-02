Mozione M5S-Lega | il governo ridiscuta integralmente il progetto della Tav 

Tav - accordo Lega-M5s ma solo per prendere tempo : la Mozione alla Camera ricalca il contratto di governo : Hanno trovato l’accordo ma il documento che depositeranno alla Camera non è molto diverso da quello che era già previsto dal contratto di governo. In pratica una manovra per prendere tempo quella della Lega e del Movimento 5 stelle, come spiegano alle agenzie di stampa fonti della maggioranza, in attesa che l’esecutivo non prenderà una decisione. Nel frattempo, dunque, la mozione che i 5 stelle e il Carroccio metteranno in votazione ...

Tav - accordo M5S-Lega su Mozione - a breve depositata alla Camera : accordo M5S-Lega sul testo della mozione relativa alla Tav, che a breve sarà depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari . ...

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una Mozione "vuota" per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

Venezuela - intesa M5s-Lega su Mozione : voto subito. Moavero : “Scorse elezioni illegittime - governo condanna violenze” : Le due forze di governo hanno trovato l’intesa sul Venezuela. Dal mini vertice a Palazzo Chigi di questa mattina è uscita la mozione di maggioranza da presentare in Parlamento che impegna l’Italia “a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con ...

Aborto - la Regione Liguria approva Mozione “per salvaguardare la vita”. Contrario il Pd - si astiene il M5s : Il consiglio regionale della Liguria ha approvato una mozione che impegna la giunta Toti ad “attuare la parte a tutela della maternità della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza per salvaguardare la vita”. Sono stati 17 i voti favorevoli (centrodestra), 6 i contrari (Pd) e 5 gli astenuti (M5s e Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria). Il provvedimento è stato proposto del capogruppo FdI Matteo Rosso ed era mirato a ...

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la Mozione per lo sgombero della sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...

Via da Kabul - M5S : comMozione e felicità : 18.30 "La decisione del ministro della Difesa Elisabetta Trenta di pianificare il ritiro del contigente italiano dall' Afghanistan è molto positiva".Così una nota dei parlamentari M5S nelle Commissioni Esteri di Senato e Camera."Abbiamo accolto con felicità e commozione la decisione di riportare a casa i nostri ragazzi dopo 17 anni". "La pianificazione dovrebbe coprire 12 mesi, così si potrà analizzare la posizione italiana nell'orizzonte più ...

Arriva Mozione su Tav - distanze Lega-M5S : 22.20 Ancora distanze tra M5S e Lega sulla Tav.La Lega è per l'opera,il M5S ha ribadito:"No se costi superano benefici". Nella maggioranza è in corso un tentativo si sminare l'approdo in Aula alla Camera di una mozione di FI sulla Tav. Ma non c'è, riferiscono fonti, una sintesi su un documento. La mozione è in calendario il 28, ma dovrebbe svolgersi solo la discussione generale mentre il voto slitterebbe. Il tentativo è formulare un testo che ...

Imola : 'via scritte in arabo dall'ospedale' : Pd si astiene/ Maggioranza M5s approva Mozione Lega : è caos : Imola, Maggioranza M5s approva mozione della Lega: 'via le scritte in arabo dagli ospedali'. Pd si astiene, Carapia: 'E' in imbarazzo'.

M5s-Lega - rinviare scelte su Global Compact. Sì dell'Aula alla Mozione : ... questa é la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione é una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti, ...