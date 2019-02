Mourinho | ' Porto-Roma? Sfida equilibrata In Italia non c' è più l' ambizione a vincere lo

Evasione fiscale - Mourinho patteggia : un anno di carcere e due milioni di multa per il portoghese : L’allenatore portoghese ha patteggiato con il fisco spagnolo, dopo aver evaso 3.3 milioni di euro nel 2012 quando allenava il Real Madrid José Mourinho patteggia con il fisco spagnolo una condanna a un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale. L’allenatore portoghese è stato condannato per aver evaso 3,3 milioni di euro, derivanti dai diritti d’immagine, nel 2011-12 quando ...

Mourinho gela il Benfica - lo Special One allo scoperto : “non ho intenzione di lavorare in Portogallo” : L’allenatore portoghese ha categoricamente smentito la possibilità di sedersi sulla panchina del Benfica “Posso affermare che a oggi non ho alcuna intenzione di lavorare in Portogallo. Sto bene così“. José Mourinho smentisce la possibilità di tornare ad allenare nel suo Paese. “Non mi hanno contattato e ad oggi non sono un’opzione per il Benfica“, aggiunge il tecnico di Setubal in un’intervista al ...

