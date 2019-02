Morto Giulio Brogi | attore di Montalbano e 1993 che parlò di cinema ne La grande bellezza

optimaitalia

: E' morto nel Veronese l'attore Giulio Brogi. Aveva 83 anni e ha lavorato con i più importanti registi.… - RaiNews : E' morto nel Veronese l'attore Giulio Brogi. Aveva 83 anni e ha lavorato con i più importanti registi.… - Adnkronos : Morto l'attore Giulio #Brogi - Agenzia_Ansa : Morto #GiulioBrogi, dall'#Eneide all'ultimo #Montalbano -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Lutto nel mondo del: èdi, teatro e televisione. Si è spento nella tarda giornata di ieri a Negrar (Verona) all'età di 83 anni. Nella sua carriera aveva lavorato in tantissimi film d'autore italiani: dai fratelli Taviani, a Paolo Sorrentino e da Liliana Cavani a Bernardo Bertolucci, Ermanno Olmi e Marco Bellocchio. Il pubblico lo ha visto proprio lunedì sera nell'ultimo episodio de Il Commissariodal titolo "Un diario del '43" in cui interpretava Carlo Colussi.A partire dagli anni Sessanta si è diviso trae palcoscenico; tra i suoi ruoli più famosi, quello di un affascinante Enea nella storica serie Eneide del '71 di Enea di Franco Rossi, conquistando gli spettatori del piccolo schermo. Allo si ricorda per le sue interpretazioni ne I Sovversivi, San Michele aveva un gallo, Sotto il segno dello scorpione ...