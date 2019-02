Mondiali sci nordico 2019 | date | calendario e diretta streaming-TV

Calendario Mondiali sci di fondo 2019 : le date e gli orari giorno per giorno. Il programma e come vederli in tv e streaming : Abbiamo ancora tutti negli occhi la straordinaria doppietta di Cogne ed ecco arrivare le gare più importanti dell’anno per lo sci di fondo: dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Federico Pellegrino ed altri otto azzurri in gara nella sprint iridata di giovedì : Ormai ci siamo: giovedì 21 febbraio si assegneranno le prime medaglie ai Mondiali di sci di fondo e l’Italia calerà subito l’asso. nella sprint in tecnica libera gli azzurri saranno in cinque nella gara maschile, in quanto Federico Pellegrino parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017). Assieme a lui saranno della partita Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz. nella gara ...

Sci di fondo – Mondiali di Seefeld : si comincia con la sprint a tecnica libera - Pellegrino guida il gruppo azzurro : Pellegrino guida l’Italia nella sprint che apre i Mondiali di Seefeld. I nove italiani impegnati fra uomini e donne Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte giovedì 21 febbraio alla gara d’apertura dei Mondiali di Seefeld, in Austria, una sprint a tecnica libera (qualificazioni alle ore 12.00, fase a eliminazione diretta alle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - Robinson campionessa nel gigante femminile : Sarocco prima tra le azzurre in Val di Fassa : Saracco, ottima seconda manche: 15ª nel gigante femminile ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Trionfa la neozelandese Robinson Alice Robinson è la nuova campionessa del mondo juniores del gigante femminile. La 17enne neozelandese continua a bruciare le tappe e si propone sempre di più come uno dei più grandi talenti in circolazione: appena dieci giorni fa a Berchtesgaden ha vinto la sua prima gara di Coppa Europa, sempre in gigante, poi ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - Molteni settimo nella seconda prova della discesa maschile in Val di Fassa : Molteni è ancora il più veloce degli azzurri: di nuovo settimo nella prova di discesa ai Mondiali juniores in Val di Fassa Il norvegese Atle Lie McGrath ha stabilito il miglior tempo nella seconda prova di discesa disputata sulla pista La Volata ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Lo scandinavo ha preceduto di 23 centesimi Manuel Traninger, che conferma di essere in ottima condizione dopo il primo posto del giorno precedente, e di 28 il ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alice Robinson oro neozelandese in gigante - azzurre fuori dalla top ten : Si sono aperti i Mondiali Juniores di sci alpino in Val di Fassa e la prima medaglia d’oro è andata alla Nuova Zelanda. Nel gigante femminile odierno successo per Alice Robinson, che ha dominato la gara, infliggendo distacchi molto pesanti alle avversarie. La neozelandese ha rimontato una posizione rispetto alla prima manche, sfruttando anche l’uscita della slovena Meta Hrovat, che era leader dopo la prima prova. In seconda posizione ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Aggrappati a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani : “Hashtag NonsoloFedericoPellegrino”. Nelle ultime due grandi manifestazioni internazionali di sci di fondo l’Italia si è presentata con una sola vera speranza di medaglia, legata allo specialista valdostano della sprint. A Lahti due anni fa Pellegrino riuscì a conquistare il titolo iridato della sprint individuale a tecnica libera e, assieme ad uno scatenato Noeckler, a ottenere l’argento nella Team Sprint a tecnica ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - in Val di Fassa tre italiani nella top ten della prima prova di discesa maschile : prima prova di discesa maschile per i Mondiali juniores in Val di Fassa, tre azzurri nella top-10 prima giornata di allenamenti ufficiali sulla pista LaVolata di Passo San Pellegrino per i discesisti che mercoledì 20 febbraio si giocheranno le medaglie nei Mondiali juniores. Il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Manuel Traninger con il tempo di 1’20″34 davanti allo svizzero Lars Roesti e all’altro ...

Mondiali sci di Fondo - Tutto pronto per la rassegna iridata di Seefeld : i convocati azzurri : I diciassette convocati per i Mondiali di Seefeld: sette esordienti, è la spedizione più giovane di sempre Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 76 del 18 febbraio 2019 la ...

Mondiali sci di Fondo – Tutto pronto per la rassegna iridata di Seefeld : i convocati azzurri : I diciassette convocati per i Mondiali di Seefeld: sette esordienti, è la spedizione più giovane di sempre Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 76 del 18 febbraio 2019 la formazione che prenderà parte ai Mondiali di sci nordico, in programma da giovedì 12 a domenica 3 marzo a Seefeld (Aut). Si tratta di diciassette atleti complessivi, divisi fra 10 uomini e sette donne. Il record di partecipazioni spetta a ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 17 azzurri per Seefeld. Federico Pellegrino trascina la Nazionale : L’Italia sarà presente ai Mondiali 2019 di sci di fondo con ben 17 atleti (dieci uomini e sette donne), si tratta della Nazionale più giovane di sempre per una rassegna iridata con una media di appena 25 anni tra gli uomini. Federico Pellegrino sarà ovviamente la punta di diamante della nostra spedizione, il Campione del Mondo della sprint cercherà di confermarsi e ha tutte le carte in regola per sfidare il mostro Klaebo. Riflettori ...

Sci alpino - scattano in Val di Fassa i Mondiali juniores : il programma dettagliato dell’evento : Al via i Mondiali juniores in Val di Fassa. Dieci giorni di gare per un’edizione record E’ arrivato il grande giorno per il Comitato Organizzazione dei Campionati Mondiali Junior Val di Fassa 2019. Lunedì 18 febbraio si alzerà il sipario sulla 38^ edizione dei campionati di sci alpino riservati agli under 21, che per la prima volta nella storia si disputeranno in Val di Fassa, la settima in Italia. Si inizierà già al mattino alle ore ...