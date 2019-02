Milano | senzatetto col reddito di cittadinanza

Milano. Palazzo Marino potenzia l’offerta di accoglienza per i senzatetto : Prosegue l’azione dell’Amministrazione per potenziare l’offerta di accoglienza per i senzatetto. È stata inaugurata infatti una nuova microcomunità con venti

A Milano un nuovo centro per senzatetto : ANSA, - Milano, 15 FEB - Un nuovo centro per l'accoglienza e l'inclusione sociale per senzatetto a Milano: è il 'Villaggio della Carità' che ospiterà 20 persone senza fissa dimora all'interno di una ...

Milano. Aprono due nuove strutture per l’accoglienza dei senzatetto : Palazzo Marino ha aperto due nuovi centri dedicati all’accoglienza dei senza fissa dimora, nell’ambito del cosiddetto Piano Freddo e in

Milano : aperte due nuove strutture per accoglienza senzatetto (2) : (AdnKronos) - “La nostra azione -afferma l’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino- si sviluppa in una doppia direzione: quella di affrontare l’emergenza quando il brutto tempo e le basse temperature interessano la nostra città e quella di rafforzare in maniera sempre più s

Milano : aperte due nuove strutture per accoglienza senzatetto : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha aperto due nuovi centri dedicati all’accoglienza dei senzatetto, visto il calo delle temperature degli ultimi giorni. La prima struttura, si spiega dal Comune, si trova nella periferia Sud della città, in via Ripamonti 580, all’interno di un bene c

Epifania : 'Befana del clochard' a Milano - pranzo per 200 senzatetto : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Gli assessori lombardi Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) e Riccardo De Corato (Sicurezza) parteciperanno domani, domenica 6 gennaio, alla 'Befana del clochard', il tradizionale pranzo per 200 senzatetto organizzato dai City Angels. Interverran

Senzatetto trovato morto a Milano : ANSA, - Milano, 2 GEN - Un uomo di 62 anni, presumibilmente un Senzatetto, è stato trovato morto questa mattina a Milano. Il clochard, di nazionalità romena , anche se l'identificazione è ancora in ...

Milano - ordinano 60 pizze ma non si presentano nel locale. Il titolare : “Ci hanno bidonati - le regaliamo ai senzatetto” : Avevano prenotato per 60 persone ordinando, quindi, 60 pizze. Ma all’Alpha Game Laser Q-Fun di Gessate, in provincia di Milano, non si è presentato nessuno. Così il titolare, Roberto Smenghi, mentre la sua squadra stava lavorando e infornava le pizze, ha deciso di tirare dritto: “Non fa nulla, ci hanno bidonati ma ci hanno spinto a fare una buona azione: ora andiamo in Stazione Centrale e le regaliamo ai senzatetto”. E così ...

Milano - inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO : Milano, inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO La struttura, di proprietà del Comune, è gestita da Fondazione Progetto Arca e ospiterà 25 persone senza dimora. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Milano - appello di Sala ai senzatetto : non dormite all'aperto : Milano, askanews, - "Non dormite all'aperto perché fa troppo freddo e nei dormitori c'è ancora posto". È l'appello ai senzatetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha visitato la sede dell'...

Maltempo e freddo a Milano : decine di posti ancora liberi per i senzatetto : decine i posti letto ancora liberi nelle strutture del Comune di Milano per ospitare i senzatetto: lo rende noto Palazzo Marino. Complessivamente il Piano freddo dell’amministrazione conta 2.700 posti e un numero unico (02 8844 7646) attivo 24 ore su 24 per segnalare chi è in difficoltà, persone senza dimora o comunque non in grado di difendersi dal freddo. L'articolo Maltempo e freddo a Milano: decine di posti ancora liberi per i ...