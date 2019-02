Milano Fashion Week | eventi e sfilate della settimana della moda

vanityfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il febbrilemonth di febbraio, prima di chiudere i battenti con l’ultima tappa parigina, si sposta ora nella città meneghina: dal 19 al 25 febbraio,è la capitalesotto i riflettori e, soprattutto, sotto lo sguardo attento di chi segue appassionatamente leper scoprire in anteprima le tendenzeprossima stagione Autunno-Inverno. Ad animare il calendariomilanese non solo ben 6o, ma anche 80 presentazioni, di cui 4 su appuntamento, e 33, dagli appuntamenti dedicati all’innovazione ai party. Per un totale di 173 collezioni.La sera di martedì 19 febbraio, per celebrare l’inizio, si è tenuta la presentazione del libro Franca: Chaos and Creation a Corso Como 10, assieme l’esordio in passerella di Benetton, che per la prima volta affronta la catwalk con una sfilata ...