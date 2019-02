Milan | Piatek | ' Spero che il club torni grande grazie a me'

Milan - Piatek vola basso : “se avessi le qualità di cui parlano i media - sarei il miglior giocatore della storia” : L’attaccante polacco ha parlato di queste prime settimane in maglia rossonera, sottolineando di non essersi montato assolutamente la testa Sei gol in cinque partite ufficiali, un avvio pazzesco quello di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. L’attaccante polacco ha fatto dimenticare immediatamente Higuain ai tifosi del Milan, già pazzi per le prestazioni dell’ex Genoa. Spada/LaPresse Tutte queste attenzioni però non ...

Milan - Piatek : “Spero tornino grandi grazie a me. Paragoni? Esagerati” : Piatek – Intervistato ai microfoni di Przeglad Sportowy, Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, ha parlato di questo impatto decisamente positivo con la squadra rossonera: “Spero che il Milan torni grande grazie a me. Paquetà? Sa come voglio la palla, ha grandi capacità tecniche. Ho lasciato la Polonia quando ero pronto per tutte queste sfide sotto […] L'articolo Milan, Piatek: “Spero tornino grandi grazie a me. ...

L’Inter si muove per le stelle croate. Il Milan ha fatto boom con Piatek e Paquetà : L’Inter sta scaldando i motori per una grande estate, mentre il Milan si gode i successi invernali sul mercato e fa i conti con l’Uefa per tarare i prossimi investimenti.Con velocità differenti, in tempi distinti, le due Milanesi stanno progettando il futuro con rinnovate ambizioni. Per la prima volta in questo decennio. Dopo aver bloccato Diego Godin a parametro zero, i nerazzurri stanno rincorrendo obiettivi al top anche a centrocampo.Le mosse ...

Straripante Piatek il re Mida del Milan di Gattuso : Top Sanabria (Genoa) – sostituisce nel migliore dei modi possibile il centravanti ceduto al Milan. Realizza il goal che dà il “la” alla rimonta genoana. Si butta su ogni pallone come il miglior Piatek. Non poteva esserci sostituto più azzeccato in casa rossoblù. Sorrentino (Chievo) – 41 anni e non sentirli. Gioca una gara da assoluto protagonista: si oppone a un siluro dal limite di Fofana, poi para un rigore a Teodorczyk ...

Milan - senti Bakayoko : “amo Piatek e voglio restare in rossonero” : Tiemoué Bakayoko si appresta a vivere un finale di stagione importantissimo con il suo Milan che tenta l’assalto alla Champions League Tiemoué Bakayoko sta cercando in tutti i modi di chiedere al Milan di riscattarlo dal Chelsea. In estate si deciderà il suo futuro, anche se il costo del riscatto è un po’ elevato per le casse rossonere, ben 38 milioni da versare ai blues. Leonardo sta tentando di ottenere uno sconto sul prezzo ...

Bakayoko : 'Innamorato di Piatek voglio restare al Milan e la Champions League' : Tiemoué Bakayoko ribadisce i suoi desideri per il futuro. Intervistato da RMC Sport France , il centrocampista del Milan ha dichiarato: 'L'inizio di stagione non è stato facile per colpa della lingua, ma oggi va molto meglio sia sul campo che nella vita privata e sono molto ...

DIRETTA/ Atalanta-Milan - risultato 1-1 - streaming DAZN : Piatek risponde a Freuler : Atalanta Milan si gioca per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A: segui la partita in DIRETTA tv e DIRETTA streaming video su DAZN.

Milan - Filippo Galli : "Piatek sorprendente - colpisce la sua continuità" : Piatek mi ha colpito molto perché ha mantenuto la straordinaria media gol di Genova". Il polacco del Milan ha conquistato anche Filippo Galli che, intervistato da Radio Rossonera , ha fatto il punto ...

Ed è subito Piatek : nessuno al Milan 6 gol in 5 partite : MilanO - Krzysztof Piatek ha già scritto, senza saperlo, una piccola pagina della storia del Milan . Il centravanti polacco, con la doppietta segnata sabato sera contro l' Atalanta , è diventato il ...

Krzysztof Piatek - il Milan ha trovato un centravanti 'totale' : Fare gol ed esultare a botte di 'pum pum' non è un problema per Krzysztof Piatek , da adesso in poi , forse, il problema è trattenere i piedi ben saldi a terra e lasciare che l' anima rimanga leggera, ...

Krzysztof Piatek - il Milan ha trovato un centravanti "totale" : Fare gol ed esultare a botte di "pum pum" non è un problema per Krzysztof Piatek, da adesso in poi (forse) il problema è trattenere i piedi ben saldi a terra e lasciare che l' anima rimanga leggera, la bocca aperta solo per dire poche e ragionate cose lasciando agli altri le frasi roboanti, i peana,

Milan - come sale il valore di Piatek e Paquetá : Il campo promuove il mercato invernale del Milan. Il valore di Piatek è già raddoppiato e può continuare a crescere fino a 100 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è in crescita pure quello di Paquetá , anch'egli pagato 35 milioni.

Milan - Piatek costa già il triplo - : Pagato 35 milioni di euro, ora il polacco ne costa già tra i 70 e i 100: lo assicura chi lo ha venduto, il direttore generale del Genoa Perinetti, alla Gazzetta dello Sport. 'Avendone la possibilità ...

Milan - Salvini durissimo nei confronti di Higuain : il paragone con Piatek infiamma il vice Premier : Intervenuto in diretta su La7, il vice Premier ha attaccato duramente Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan Matteo Salvini non perde occasione per lanciare le solite frecciatine a Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan adesso trasferitosi al Chelsea. AFP/LaPresse Il vice Premier è intervenuto questo sera a ‘Non è l’Arena’, programma in onda su La7, analizzando vari argomenti tra cui quello relativo al Milan. ...