Migranti - gli arrivi in Italia dal Mediterraneo ai minimi dal 2012. Il rapporto Frontex : Nel 2018 sono stati 23mila, l'80 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Cresce la pressione sulle coste spagnole e greche. L'allerta per la crisi siriana che potrebbe creare un esodo massiccio

Il biglietto per lo stadio è il nuovo visto - Migranti dalla Russia all'Ue grazie alla coppa del mondo : Il singolare dato contenuto nel rapporto di Frontex sull'analisi dei rischi per il 2019. Con la coppa del mondo di calcio di Russia aumentati gli arrivi irregolari nell'Ue grazie alla speciale politica sui visti

Migranti - in 16 con un solo bagno : 'Ma così ci sentiamo una famiglia' : Con alcuni si conosce da quando hanno lasciato il proprio paese, lui aveva avuto più successo ma non si era mai davvero staccato dal suo mondo. Era riuscito ad aprire, non senza sacrifici, una ...

"Liberi dalla paura" - concluso il meeting sui Migranti : l'accoglienza è un dono : ... si legge nel testo, in cui si osserva che: 'Il nostro mondo sembra sempre di più attraversato dalla paura, spesso alimentata e strumentalizzata ad arte dai potenti del mondo. Non c'è paura più ...

Campanella attacca Bergoglio per la spilla in favore dei Migranti : Sotto il post si è ovviamente scatenata la bagarre tra i sostenitori dei porti aperti e coloro che invece spingono per una politica dell'immigrazione più avveduta. Non sono mancati gli attacchi e le ...

Migranti - a Sacrofano l'Italia che vince la paura e accoglie : Perché si dia un nome alla paura, 'spesso alimentata e strumentalizzata ad arte dai potenti del mondo. Non c'è paura più insidiosa di quella che nasce dalla diffidenza e si alimenta della mancanza di ...

Genova - il consigliere di FdI : "Meglio un papa che ama gli animali dell'altro che ama i Migranti" : L'avvocato Campanella attacca Bergoglio e difende Ratzinger. Sempre su Facebook aveva dato della "boldracca" a Laura Boldrini

Francesco Guccini - bomba su Salvini e Baglioni : "In Italia odore di regime. E sui Migranti..." : Inevitabile che Francesco Guccini rilasciasse delle dichiarazioni, in questo caso delle frecciatine al veleno, dopo l’ospitata di Luciano Ligabue a Sanremo dove ha cantato Dio è Morto insieme a Claudio Baglioni. Come riporta Corriere Tv, "Se il Liga ha provato a impegnarsi, Baglioni proprio no. Ha p

Albergo trasformato in centro d'accoglienza per Migranti torna ad ospitare turisti : Si trova in valchiavenna a Cosio valtellino l'ex hotel Bellevue 'costretto' a tornare alle origini, dal decreto Salvini sui richiedenti asilo che saranno trasferiti altrove

Polizia francese - spray urticante contro i Migranti sul treno Ventimiglia-Nizza - Sky TG24 - : Alcuni stranieri si erano nascosti nel bagno per sfuggire ai controlli. Gli agenti hanno prima cercato di forzare la porta e poi usato lo spray. La sostanza, però, ha raggiunto i passeggeri nelle ...

Treno Ventimiglia-Nizza - polizia francese usa spray contro Migranti : Treno Ventimiglia-Nizza, polizia francese usa spray contro migranti Alcuni stranieri si erano nascosti nel bagno per sfuggire ai controlli. Gli agenti hanno prima cercato di forzare la porta e poi usato lo spray. La sostanza, però, ha raggiunto i passeggeri nelle carrozze e provocato bruciori, tosse e momenti di ...

Migranti - polizia francese spruzza spray urticante sul treno Ventimiglia-Nizza - Una passeggera a Tgcom24 : 'Dal bagno urla disumane' : La testimonianza di una passeggera a Tgcom24 La stazione di Mentone è la prima in territorio francese una volta oltrepassato il confine arrivando dall'Italia. Secondo quanto hanno riferito alcuni ...

Ventimiglia - spray urticante sui Migranti nel bagno del treno. Pendolari accusano polizia francese : “Ci bruciava la gola” : Ancora polemiche sull’asse Italia-Francia. spray sui migranti sul treno da Ventimiglia, in provincia di Imperia, a Monaco delle 7.24, nella stazione francese di Menton-Garavan, ad appena un chilometro dalla frontiera con il nostro Paese. Sotto accusa sono finiti i poliziotti transalpini. Su una carrozza, secondo il racconto di alcuni Pendolari frontalieri citati da ‘Riviera24‘, è stato spruzzato dello spray urticante, tanto che ...

Lacrimogeni e tenaglie a bordo del treno. Così la polizia francese contro i Migranti | : La Gendarmeria ha utilizzato spray urticante contro alcune persone che si erano barricate in un bagno. Passeggeri intossicati