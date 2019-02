Michelle Hunziker spiega perchè ha lasciato Adrian

musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La showgirl svizzeraavrebbe dovuto far parte del live in teatro che anticipava la messa in onda del cartoon “”. Ma all’ultimo,si sarebbe ritirata, in un’intervista al “Corriere della Sera”, hato cosa sarebbe successo. «È impossibile lavorare in quelle condizioni». Ecco cosa ha raccontato: «Sono una grande fan dio e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercato per i live sono corsa per Celentano. Ma è stata un’occasione persa. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per l’investimento di soldi. Lo dico da imprenditrice. Ma è stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare». E alla domanda su cosa sia accaduto davvero, laha risposto così: «Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel ...