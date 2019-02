Michelle Hunziker spiega perché è ' fuggita' da Adrian | ' I miei valori sono incompatibili'

Michelle Hunziker fugge da Adrian : "Impossibile lavorare in quelle condizioni" : La showgirl confessa al Corriere della Sera i motivi che l'hanno spinta a rinunciare allo show di Adriano Celentano.

Michelle Hunziker contro Celentano : “Ecco perché sono fuggita da Adrian” : Michelle Hunziker contro Adrian di Celentano: “Ecco perché sono fuggita” Michelle Hunziker, la bella conduttrice e showgirl svizzera, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Tra le domande sottoposte dalla giornalista, Michelle ha anche raccontato cosa è successo tra lei e Adriano Celentano. La bella Michelle, infatti, doveva apparire nello show di Adrian, quello che […] L'articolo Michelle Hunziker contro ...

Michelle Hunziker sullo show di Celentano : 'Sono scappata via da Adrian' : Si torna a parlare di Adrian, serie tv ideata dal cantante Adriano Celentano, che nonostante la grande pubblicità avuta non ha riscosso il successo che tutti si aspettavano. Tanto per dire, il programma in questione ha ricevuto diverse critiche anche per quanto riguarda il volume, considerato davvero troppo alto, della sua pubblicità. Questo infatti, non appena partiva lo spot della serie, si alzava da solo, cosa che ha destato non poche ...

Michelle Hunziker : «Stimo Celentano - ma da Adrian sono scappata via» : Michelle Hunziker e i presunti malumori con la produzione di Adriano Celentano. Su Leggo.it le ultime novità. Non è un segreto che la conduttrice svizzera avrebbe dovuto far parte del...

Michelle Hunziker ha lasciato Adrian - svelati i motivi della rinuncia : “Impossibile lavorare così” : Michelle Hunziker ha lasciato Adrian. A poco meno di un mese dalla prima del nuovo progetto di Adriano Celentano, l'artista svizzera ha voluto rivelare i motivi che l'hanno spinta a rinunciare all'ingaggio a qualche giorno dalla prima al Teatro Camploy alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il Molleggiato. Avrebbe dovuto, giustamente, perché in questo caso il condizionale è d'obbligo. La presenza di Adriano Celentano non è stata ...

Michelle Hunziker asfalta Celentano : "Ecco perché sono scappata da Adrian" : "Adrian", passato da essere la serie evento all'evento flop dell'anno, è andato via e non ritorna più. In attesa di scoprire la nuova collocazione dello spettacolo di Adriano Celentano nei palinsesti ...

Michelle Hunziker asfalta Celentano : 'Ecco perché sono scappata da Adrian' : "Adrian", passato da essere la serie evento all'evento flop dell'anno, è andato via e non ritorna più. In attesa di scoprire la nuova collocazione dello spettacolo di Adriano Celentano nei palinsesti ...

Trussardi : "Michelle Hunziker temeva la differenza d'età" : La coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è una tra le più amate e chiacchierate dello showbiz italiano. Sono belli, raggianti e si amano da impazzire. E recentemente in un'intervista ...

Michelle Hunziker contro «Adrian» : «Ecco perché ho deciso di andarmene» : Adrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: ...

Tomaso Trussardi rivela : «Michelle Hunziker all'inizio era preoccupata per la differenza d'età» : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sono più uniti che mai, una vera e propria coppia da favola. La showgirl di origine svizzera e il marito, erede e guida della celebre azienda di...

Michelle Hunziker - ecco perché sono scappata da Adrian : «Ore e ore girovagando per lo studio e nessuno prendeva una decisione. Ho fatto la scelta giusta - visto anche il cartone» : Michelle Hunziker In attesa di capire quando tornerà Adrian dopo l’annunciata sospensione, una cosa è certa: Michelle Hunziker c’aveva visto lungo. La svizzera, arruolata in un primo momento per condurre lo show che precede il cartone, ha di fatto tolto la gamba prima del disastro, scappando. Ora spiega le sue ragioni: “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna ...

Parla Michelle Hunziker : 'Ecco perché sono scappata da Adriano Celentano. E perché Tomaso Trussardi è tutt'altro uomo' : Michelle Hunziker racconta per la prima volta i motivi che l'hanno spinta a lasciare Adrian , il programma-cartone animato di Adriano Celentano, grande flop di Mediaset. E svela un lato tenero e ...

Michelle Hunziker stronca Adrian : “Impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare” : Dopo il flop di ascolti, crollati all’8% di share, il futuro di Adrian è in dubbio. Il cartone evento e il live show di Adriano Celentano non figurano infatti nei palinsesti delle prossime due settimane. Il progetto, ancora prima di partire, aveva visto la fuga, se così si può dire della lungimirante Michelle Hunziker che era stata coinvolta per presenziare nella parte di spettacolo in diretta dal Teatro Camploy di Verona. Per la prima ...

Michelle Hunziker : "Adrian occasione persa - ecco perché ho deciso di andarmene" : "Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercato per i live sono corsa. Ma è stata un'occasione persa". Lo dice Michelle Hunziker in un'intervista al Corriere della Sera, dove spiega perché ha dato forfait allo show di Adriano Celentano (al momento sospeso da Canale 5) raccontando di aver trascorso "ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che ...