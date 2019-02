Meghan Markle | cronaca della sua prima giornata a New York per il baby shower del royal

Meghan Markle con capelli sciolti per il royal baby shower : I capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli da gravidanza di Meghan MarkleI capelli ...

Meghan Markle con un basco e in incognito a NY : babyshower in gran segreto : Una fuga quasi segreta di cinque giorni in America per Meghan Markle, che atterra a New York senza Harry e mal vestita: è per il baby shower organizzato dall'amica Jessica Mulroney nell'Upper East Side della grande mela. Coperta, più che vestita, in un abito scuro e con un basco oversize da uomo calato sul capo proprio per rendersi irriconoscibile, Meghan si è subito infilata in SUV scuro appena dopo l'atterraggio a NY....Continua a leggere

Meghan Markle a New York per il baby shower ma senza Harry : Meghan Markle non ha rinunciato alla festa tradizionale americana che precede la nascita di un bambino ed è andata negli Usa per il baby shower che le hanno tenuto le amiche intime. La notizia è stata divulgata da People, per il quale la duchessa di Sussex dovrebbe rimanere Oltreoceano per cinque giorni, mentre il principe Harry la aspetterà in Inghilterra.L'idea è stata di Jessica Mulroney, migliore amica di Meghan e i cui tre figli hanno ...

Kate Middleton e Meghan Markle - nuovo scontro : William ed Harry si dividono lo staff : Tra Kate Middleton e Meghan Markle la tensione si taglia col coltello ed è di nuovo guerra, così come tra i principi William ed Harry. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, sembra che tra i due fratelli non corra più quel rapporto sereno e di mutuo soccorso che li aveva contraddistinti in passato. (De)merito delle neospose, borghesi e disposte a tanti sacrifici pur di ottenere un titolo, e incapaci di andare d'accordo, secondo quanto ...

Altri guai a Buckingham Palace : in arrivo nelle sale il film con una Meghan Markle ‘scandalosa’ - la Regina reggerà al colpo? : Il titolo del film ‘incriminato’ è The Boys and Girls Guide to Getting Down, ed è già diventato il nuovo tormento per Buckingham Palace. La pellicola, che risale al 2011 e tra i protagonisti vede Meghan Markle starebbe per uscire ora nelle sale dopo l’acquisto da parte della Artist Rights Distribution. La storia racconta in maniera ironica il problema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. In base a quanto si legge su The ...

Meghan Markle vola in gran segreto a New York : La duchessa di Sussex, a sorpresa, è arrivata negli Stati Uniti per trascorrere qualche giorno con le amiche di sempre, che per lei hanno organizzato la classica festa pre nascita. Il marito Harry è rimasto a casa, in attesa di un altro viaggio. Meghan Markle è andata in gran segreto a New York per il baby shower organizzato dalle sue più intime amiche, per festeggiare l'imminente arrivo del royal baby. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ...

