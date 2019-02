Mediaset batte Facebook | piattaforma violò copyright

ilfogliettone

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La giovanissima Kilari controcome Davide contro Golia. Dal cartoon di Italia 1, protagonista la bionda e golosa quattordicenne, e' nata la causa intentata dacontro ladi social networking che e' stata condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore e diffamazione. Un contenzioso "dal valore economico modesto", sottolinea Cologno Monzese, che segna pero' una svolta nella giurisprudenza italiana: per la prima volta, infatti, un giudice ha ritenuto illegittimi i link a contenuti 'esterni' non autorizzati, 'anticipando' in un certo senso la riforma Ue del. I fatti risalgono al 2012, quando utenti anonimi aprono una paginadedicata a Kilari. Alcuni link richiamano contenuti tutelati dal diritto d'autore illecitamente caricati su YouTube, altri contengono insulti e commenti denigratori sull'interprete della sigla della ...